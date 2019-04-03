Кабаева сильно располнела из-за беременности
Кабаева призналась, что сильно поправилась во время беременности. За шесть месяцев женщина набрала 12,5 килограмма. Блогер отметила, что сейчас ее будущий ребенок весит 660 граммов, а его рост составляет 35 сантиметров.
По словам звезды, она уже пытается представить, как будет выглядеть ее наследник. "Уже на этой неделе волоски на теле малыша темнеют и в коже тоже вырабатывается пигмент", – написала она. Александра надеется, что у ее ребенка будут темные волосы и светлые глаза. "А еще брови папины и улыбка тоже", – добавила она.
Знаменитость также опубликовала видеозапись, на которой она исполняет танец под музыку. В ролике блогер предстала перед поклонникам в домашней одежде: футболке с изображением медведя и тренировочных штанах.
Ранее СМИ сообщали, что муж звезды Александр Липовой был арестован по обвинению в мошенничестве. Сейчас чемпион мира по кикбоксингу находится в СИЗО. Ближайшие слушания пройдут 11 апреля. Александра Кабаева надеется, что адвокатам удастся восстановить справедливость и добиться освобождения супруга, передает "Экспресс газета".
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