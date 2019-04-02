Как расчетливая Кейт Миддлтон окрутила наивного принца Уильяма
Эксперты, специализирующиеся на истории британского монаршего дома, пришли к выводу, что внук королевы и его возлюбленная познакомились не по воле случая. Якобы Кейт Миддлтон шла на всевозможные ухищрения, чтобы сблизиться с принцем Уильямом.
Им показалось странным, что после окончания колледжа девушка, как и ее будущий муж, взяла годичный отпуск. Сделать паузу в обучении Миддлтон посоветовала мать Кэрол.
"Герцогиня Кембриджская планировала встретиться с наследником престола. Она сознательно взяла год перерыва, чтобы учиться на том же курсе, что и ее будущий муж", – приводит The Sun мнение биографа королевской семьи Кэти Николл.
Более того, изначально расчетливая Кейт планировала поступать в Эдинбургский университет, но, после того, как стало известно о месте будущей учебы Уильяма, поменяла свои планы. Вероятно, девушка уже тогда хотела сблизиться с августейшим наследником.
Напомним, Кейт Миддлтон и принц Уильям познакомились в одном из самых престижных заведений Великобритании – в Сент-Эндрюсском университете. Принц осваивал географию, а его будущая жена изучала историю искусств.
Уильям заметил статную брюнетку на благотворительном модном показе, который проводился в рамках университета. Кейт Миддлтон вышла на подиум в коротком полупрозрачном наряде, который не оставлял простора для воображения. Наивный внук Елизаветы II был сражен наповал.
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