У Кафельниковой резко выросла грудь
Изменения во внешности Алеси Кафельниковой заметили подписчики одного из Telegram-каналов. Они уверены, что дочь Евгения Кафельникова установила себе силиконовые импланты.
"Дочь теннисиста Кафельникова, похоже, сделала сиськи. На анорексичном теле пухлые сиськи – это очень мило", – такая запись появилась в Telegram-канале "Небожена". В подтверждение были опубликованы снимки модели с одной из недавних фотосессий.
Мнения поклонников Алеси Кафельниковой разделились. Некоторые согласились, что над внешностью модели поработал пластический хирург. Другие же бросились утверждать, что грудь у Алеси всегда была пышная, просто их оппоненты – люди невнимательные и к красоте нечувствительные.
Недавно поклонники Алеси Кафельниковой забили тревогу. Они заподозрили ее в употреблении героина. В последнее время модель публикует подозрительные фото, а на ее руках то появляются, то исчезают странные ранки. Около года назад Алеся проходила лечение от наркотической зависимости в московской клинике, с тех пор она выглядит изможденной.
Позже отец девушки, Евгений Кафельников, сообщил, что не может связаться с Алесей, которая уехала на Бали. По словам знаменитого спортсмена, у него нет номера дочери. Однако модель в своем Instagram обвинила прославленного теннисиста во лжи. По словам Алеси Кафельниковой, ее телефон отцу известен, напоминает "Экспресс газета".
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