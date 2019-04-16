Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 16 апреля 2019 года
Цымбалюк-Романовская устроила сюрприз для любимых россиян
Как же долго тянется время! Еще полтора месяца ждать выступления Виталины Цымбалюк-Романовской в Большом зале Дома кино! На этой легендарной сцене проходили премьеры фильмов и творческие встречи, здесь прощалась с легендами кинематографа.
А 25 мая тут будет царствовать одна из лучших пианисток страны – Виталина Цымбалюк-Романовская. Она совместно со своим возлюбленным Прохором Шаляпиным представит программу с символичным названием "Люди с экрана".
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Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 16 апреля 2019 года, читайте в разделе и специальных сюжетах.
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