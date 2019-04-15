Российские и зарубежные звезды хорошо знают, что внимание аудитории необходимо постоянно завоевывать. Причем лучше всего для таких целей подходят скандалы в личной жизни, неожиданные истории из прошлого. "Дни.ру" собрали все последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 15 апреля 2019 года.



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