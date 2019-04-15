Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 15 апреля 2019 года
"Довели!": Пугачева эмоционально отреагировала на поздравления детей и мужа
На своей официальной странице в Instagram Максим Галкин опубликовал трогательное видео. Судя по ролику, все происходило на кухне. Алла Пугачева вошла в стильной зеленой пижаме, с украшениями на руках и макияжем. Дети тут же поздравили именинницу: Гарри и Лиза по очереди прочитали стихи и вручили самодельные подарки. Галкин преподнес ей большой букет. "Довели до слез мать с утра..." – шмыгнула носом Примадонна.
Не остались в стороне и няни малышей. Две женщины, лиц которых Максим предпочитает не показывать, их воспитанники и юморист хором поздравили Аллу Борисовну с днем рождения, после чего та получила корзину цветов.
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