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Лижущиеся в постели Цымбалюк-Романовская и Шаляпин предстали во всей красе

Виталина Цымбалюк-Романовская и Прохор Шаляпин. Фото: www.globallookpress.com
Как время летит! Уже год длится роман знаменитой украинской пианистки Виталины Цымбалюк-Романовской и певца Прохора Шаляпина. Они счастливы, и это самое главное. 
прочитано 602 раза

Парой Шаляпин и Цымбалюк-Романовская можно любоваться бесконечно. Цветущие, молодые, талантливые – они нашли друг друга. Прежде у певца был роман с дамой в летах, пианистка состояла в браке с престарелым артистом. И только теперь они поняли, что значит обладать молодым телом. Ведь оба выглядят как боги – и в одежде, и без. 

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Виталина Цымбалюк-Романовская

Виталина Цымбалюк-Романовская Украинская пианистка

Виталину все давно называют одной из главных столичных красавиц и то и дело награждают эпитетами – "нимфа", "чаровница", "наяда", "королева". Многие считают ее иконой стиля, вкуса, хороших манер, благородства. Ее беззаветное служение неблагодарному старику для многих – символ жертвенности и пример отношения жене к мужу. 

Но сегодня Виталина Цымбалюк-Романовская закрыла ту неприятную страницу жизни и с надеждой смотрит вперед. Благо, что рядом есть любимый и любящий Прохор. С ним хочется быть день и ночь. Пианистка на своей  странице в социальной сети Instagram опубликовала полное нежности видео ее поцелуев с миленком – оба предстали во всей красе. "Спасибо, что ты есть", "Не дождетесь", "Все-таки год" – такими красноречивыми хэштегами бывшая жена Джигарханяна снабдила пост. И народ в восторге!

"Королева в восхищении! Мы в восхищении", – кричал Кот Бегомот о Маргарите в романе Булгакова "Мастер и Маргарита". Эти слова вполне могут стать эпитетом для сегодняшней жизни Виталины. Она – одна из самых завидных невест Москвы, у которой есть и имя, и недвижимость, и капиталы. Да и Прохор не лыком шит – многие облизываются при виде такого талантливого красавца. Но сам он душой и тело  предан Цымбалюк-Романовской. Как поет Пугачева, их связала "святая к музыке любовь"...

Автор: Иван Губкин15 апреля 2019, 13:51
ФОТОРЕПОРТАЖ

От жены-старушки до приговоренной пианистки: все женщины 35-летнего Шаляпина

567

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
Это те самый молодые таланты, которым дорогу не дают и они вынуждены выступать в инсте ?
1

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