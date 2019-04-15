Лижущиеся в постели Цымбалюк-Романовская и Шаляпин предстали во всей красе
Парой Шаляпин и Цымбалюк-Романовская можно любоваться бесконечно. Цветущие, молодые, талантливые – они нашли друг друга. Прежде у певца был роман с дамой в летах, пианистка состояла в браке с престарелым артистом. И только теперь они поняли, что значит обладать молодым телом. Ведь оба выглядят как боги – и в одежде, и без.
Виталину все давно называют одной из главных столичных красавиц и то и дело награждают эпитетами – "нимфа", "чаровница", "наяда", "королева". Многие считают ее иконой стиля, вкуса, хороших манер, благородства. Ее беззаветное служение неблагодарному старику для многих – символ жертвенности и пример отношения жене к мужу.
Но сегодня Виталина Цымбалюк-Романовская закрыла ту неприятную страницу жизни и с надеждой смотрит вперед. Благо, что рядом есть любимый и любящий Прохор. С ним хочется быть день и ночь. Пианистка на своей странице в социальной сети Instagram опубликовала полное нежности видео ее поцелуев с миленком – оба предстали во всей красе. "Спасибо, что ты есть", "Не дождетесь", "Все-таки год" – такими красноречивыми хэштегами бывшая жена Джигарханяна снабдила пост. И народ в восторге!
"Королева в восхищении! Мы в восхищении", – кричал Кот Бегомот о Маргарите в романе Булгакова "Мастер и Маргарита". Эти слова вполне могут стать эпитетом для сегодняшней жизни Виталины. Она – одна из самых завидных невест Москвы, у которой есть и имя, и недвижимость, и капиталы. Да и Прохор не лыком шит – многие облизываются при виде такого талантливого красавца. Но сам он душой и тело предан Цымбалюк-Романовской. Как поет Пугачева, их связала "святая к музыке любовь"...
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