Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 12 апреля 2019 года
Что сказала Началова перед смертью в реанимации
Родные, поклонники и коллеги до сих пор не могут оправиться от шока и горечи внезапной утраты. Тем временем вскрываются все новые факты о последних часах певицы.
В Боткинской больнице артистка провела несколько дней – врачи упорно боролись за ее жизнь. Но каждый день у Началовой отказывал какой-то орган – отек легких сменился отеком мозга и почечной недостаточностью... Перед тем как впасть в кому, певица отправила родителям и дочке несколько трогательных голосовых сообщений. По ним можно понять, как чувствовала себя Юля, о чем думала, чего хотела, о чем просила. Правда, их точное содержание родные артистки раскрывать не спешат – слишком личное, слишком дорогое.
Материал дополняется.
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 12 апреля 2019 года, читайте в разделе и специальных сюжетах.
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