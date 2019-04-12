Самые жаркие скандалы, трагические истории и невероятные повороты из жизни звезд неизменно привлекают к себе внимание поклонников. Да и сами знаменитости не прочь напомнить о себе громкими заявлениями. "Дни.ру" собрали для читателей все последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 12 апреля 2019 года.

Что сказала Началова перед смертью в реанимации

Родные, поклонники и коллеги до сих пор не могут оправиться от шока и горечи внезапной утраты. Тем временем вскрываются все новые факты о последних часах певицы.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Юлия Началова (@julianachalova) 7 Мар 2019 в 10:35 PST



В Боткинской больнице артистка провела несколько дней – врачи упорно боролись за ее жизнь. Но каждый день у Началовой отказывал какой-то орган – отек легких сменился отеком мозга и почечной недостаточностью... Перед тем как впасть в кому, певица отправила родителям и дочке несколько трогательных голосовых сообщений. По ним можно понять, как чувствовала себя Юля, о чем думала, чего хотела, о чем просила. Правда, их точное содержание родные артистки раскрывать не спешат – слишком личное, слишком дорогое.

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