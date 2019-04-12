Собчак бурно отреагировала на слова Ахеджаковой о ее любовнике
Провокационное видео разместил на своей страничке в Instagram телеведущий Александр Невзоров. Оно начинается с того, что Лия Ахеджакова спрашивает: "Видели еще одну вещь? Костя Богомолов поставил "Славу" в БДТ". На это Невзоров ей отвечает: "Я вообще не смотрю. Я не видел ни одного спектакля и надеюсь, никогда не увижу".
Далее Лия Ахеджакова разразилась длинной речью. "Я хочу. чтобы мне кто-нибудь объяснил, почему народ ликует. Ну там я одну фразу скажу. Нина Усатова в конце спектакля, слезы, и она говорит: "Товарищ Сталин – сын трудового народа. А я – дочь трудового народа". В зале овации. Я в Малом театре сидела, они были на гастролях. Я ничего разобраться не могу..." – сказала легендарная артистка.
"Знаете, это все пройдет, не переживайте", – успокоил Лию Ахеджакову Александр Невзоров. На этом видео и заканчивается. Интересно, что этот ролик в своем аккаунте разместил сам Константин Богомолов. "Это все пройдет", – коротко подписал публикацию режиссер. Одной из первых пост прокомментировала его предполагаемая любовница, скандально известная телеведущая Ксения Собчак.
Гламурная блондинка отреагировала бурно. "Aaaaaaaaaaa🙈🙈🙈🙈🙈 Это ж моя любимица!!!!!!! (орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим.ред.)", – написала Ксения Собчак. Дальше она предпочла свое мнение публично не высказывать. Отметим, что ранее между Лией Ахеджаковой и Ксенией Собчак произошла неприятность.
Случилось это летом 2018 года, когда известная актриса приняла участие в съемках программы телеведущей. "Это было ужасно, я не знаю, зачем я на это согласилась..." – говорила впоследствии Лия Ахеджакова. Актриса объяснила. что была оскорблена вопросами, который ей задавала Ксения Собчак.
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