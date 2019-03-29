Миддлтон вскипела из-за грязной выходки

Кейт Миддлтон пришла в ярость, когда в прессе появились фотографии, на которых она загорает топлес. После случившегося герцог и герцогиня Кембриджские сделали громкое заявление.



Сегодня у принца Уильяма и Кейт Миддлтон много забот: они воспитывают троих наследников и готовятся сыграть важную роль в развитии страны. Однако и в их жизни были громкие скандалы. В 2012 году во время поездки четы в Малайзию в СМИ появились снимки, на которых герцогиня Кембриджская запечатлена обнаженной.

Писательница Марсия Муди заверила, что эта новость стала ударом для королевской особы. "Она закипала внутри, но ей приходилось улыбаться перед камерами. Кейт Миддлтон испытывала сильный гнев и в то же время чувствовала себя беззащитной. Несмотря на это она старалась производить впечатление спокойного человека, который хорошо проводит время", – отметила литератор.

По ее словам, фотографии были сделаны во Франции в том же году. Перед туром супруги сняли дом в Провансе. Папарацци смогли проникнуть на территорию коттеджа и заснять, как герцогиня загорает на балконе. Сначала снимки появились во французской прессе, а потом – в итальянской, датской и ирландской.

После этого пара сделала серьезное заявление. "Их Королевские Высочества были крайне огорчены, когда узнали о том, что фотографы вторглись в их личную жизнь таким непростительным образом. Этот случай очень похож на то, что когда-то произошло с принцессой Дианой. Немыслимо, что кто-то мог сделать такие снимки, не говоря уже об их публикации", – цитирует пресс-службу дворца Express.co.

Напомним, что похожий инцидент произошел в 2007 году. Папарацци напали на Кейт Миддлтон, когда она выходила из дома, чтобы поехать на работу. Репортеры были уверены, что скоро она объявит о помолвке с принцем Уильямом. Старший сын Чарльза разозлился, узнав о произошедшем. "Он хочет положить этим преследованиям конец", – подчеркнул его представитель.