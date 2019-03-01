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Бородина умерла от рака

Фото: pixabay.com
Ясновидящая Симона Бородина скончалась после длительной борьбы с онкологическим заболеванием. О смерти участницы шоу "Битва экстрасенсов" сообщили ее друзья. 
прочитано 2136 раз

Симона Бородина считалась одним из самых сильных экстрасенсов шестого сезона украинской версии телепроекта. Несмотря на то что ясновидящая не стала победительницей, она продолжала помогать людям. Женщина также была частой гостьей на различных передачах. Она до последнего скрывала страшный диагноз от близких людей. 

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Трагическое известие шокировало ее друзей и поклонников. "Эта новость выбила почву из-под ног. Я не могла в это поверить, надеялась, что это ошибка. К сожалению, это оказалось реальностью. Ушла из жизни Симона Бородина. Она была светлым и добрым человеком", – передает слова одной из подруг ясновидящей StarHit.

Позднее появилась информация, что прощание с экстрасенсом состоится в субботу. Родственники звезды сообщили, что собираются кремировать ее. 

Ранее СМИ писали о том, что ушел из жизни еще один герой популярного телепроекта "Битва экстрасенсов" – маг Андрей Сатаненко. Мужчина тоже долгие годы боролся с онкологическим заболеванием.

Автор: Полина Крылова1 марта 2019, 14:45
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