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Певица Слава объяснила исчезновение изобличающей Малахова публикации

Андрей Малахов. Фото: www.globallookpress.com
Накануне певица Слава обрушилась на ведущего Андрея Малахова в соцсетях. Однако через несколько часов изобличающий шоумена пост пропал. Многие решили, что на звезду надавили, и именно поэтому она ушла в сторону. В итоге артистке пришлось объяснять почему так произошло.
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Исполнительница заявила, что от слов сказанных ранее не отказывается. Ролик пропал из ее Instagram только потому, что она не хочет копить негатив в личном аккаунте.

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Слава (певица)

Слава (певица) певица

Артистка хочет, чтобы посты на ее страничке были добрыми и несли только радость. "Негативные минутки, держаться всего сутки!!!пока их не подхватят все СМИ, а потом я их удаляю ,чтобы когда вы просматриваете мой Инстаграм у вас было только хорошее и позитивное настроение!!!!! (здесь орфография и пунктуация автора сохранена. – Прим. ред.)", – написала артистка под публикацией.

Напомним, популярная исполнительница Слава сейчас отдыхает на Мальдивах. У артистки наконец выдалась свободная минутка, и она решила включить российский канал. То, что она там увидела привело ее в ужас. Звезда посмотрела программу Андрея Малахова и разразилась гневной отповедью в Сети.

Слава заявила, что таким программам не место на телевидении. "Ты просто вгоняешь нас в ад и депрессняк. Андрюша, стоп!" – эмоционально писала она.

Автор: Руслана Алексеева8 февраля 2019, 18:25
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