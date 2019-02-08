Певица Слава объяснила исчезновение изобличающей Малахова публикации
Исполнительница заявила, что от слов сказанных ранее не отказывается. Ролик пропал из ее Instagram только потому, что она не хочет копить негатив в личном аккаунте.
Артистка хочет, чтобы посты на ее страничке были добрыми и несли только радость. "Негативные минутки, держаться всего сутки!!!пока их не подхватят все СМИ, а потом я их удаляю ,чтобы когда вы просматриваете мой Инстаграм у вас было только хорошее и позитивное настроение!!!!! (здесь орфография и пунктуация автора сохранена. – Прим. ред.)", – написала артистка под публикацией.
Напомним, популярная исполнительница Слава сейчас отдыхает на Мальдивах. У артистки наконец выдалась свободная минутка, и она решила включить российский канал. То, что она там увидела привело ее в ужас. Звезда посмотрела программу Андрея Малахова и разразилась гневной отповедью в Сети.
Слава заявила, что таким программам не место на телевидении. "Ты просто вгоняешь нас в ад и депрессняк. Андрюша, стоп!" – эмоционально писала она.
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