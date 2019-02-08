Певица Слава объяснила исчезновение изобличающей Малахова публикации

Накануне певица Слава обрушилась на ведущего Андрея Малахова в соцсетях. Однако через несколько часов изобличающий шоумена пост пропал. Многие решили, что на звезду надавили, и именно поэтому она ушла в сторону. В итоге артистке пришлось объяснять почему так произошло.

прочитано 580 раз