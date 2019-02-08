Прохор, прости: сексуальную Цымбалюк-Романовскую сняли с женщиной
Виталина Цымбалюк-Романовская тонко разбирается в искусстве. "Святая к музыке любовь", как пела Алла Пугачева, в свое время свела киевскую пианистку с Арменом Джигарханяном. Потом неблагодарный актер плюнул в красавицу-жену, но она не погибла, не пропала. Напротив – расцвела, раскрыла свою женственность, стала выходить в свет, покоряя красотой, сексуальностью и статью.
Театр "Геликон-опера" считается в Москве очень престижным для посещения, там всегда аншлаги и очень приличная публика. Каждая постановка здесь становится громким событием. На премьеру сложнейшего по музыке моноспектакля "Человеческий голос", где блистала легендарная Тамара Гвердцители, были приглашены телеведущие Ангелина Вовк и Светлана Зейналова, тренер по фигурному катанию Елена Чайковская, актрисы Алена Яковлева и Анастасия Макеева.
Виталина Цымбалюк-Романовская пришла в театр в компании звездного адвоката Ларисы Широковой, которая ведет все ее дела. Простые люди с ними фотографировались, желали сил, целовали им руки и называли "лучами света в темном царстве". И Виталине, и Ларисе такая поддержка очень важна.
"А как же Прохор?! Почему Вы сегодня с женщиной развлекаетесь?" – поинтересовался корреспондент "Дни.ру" у прославленной киевской пианистки. "Он отдыхает за границей, а не могу, поскольку нахожусь под подпиской о невыезде, – вздохнула Виталина. – Иногда важно побыть в разлуке, чтобы успеть соскучиться и с новой силой броситься в омут любви. У нас с Прохором большие планы на эту весну, так что пусть набирается сил".
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