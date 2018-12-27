Виталина Цымбалюк-Романовская и Прохор Шаляпин поздравили "Дни.ру" с Новым годом
Новости про киевскую пианистку второй год подряд остаются среди самых читаемых. Она продолжает свое триумфальное шествие по ток-шоу, а люди следят за похождениями Виталины, как за захватывающим сериалом. Но теперь в нем появилось новое действующее лицо – певец Прохор Шаляпин. Молодой, талантливый, яркий, харизматичный – именно с ним бывшая жена Армена Джигарханяна обрела настоящее счастье. Они появляются вместе на всех мероприятиях и души друг в друге не чают. Чего и всем желают в новом году.
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