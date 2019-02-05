"Он все врет": изможденная зависимостью Кафельникова разоблачила отца
Сейчас Кафельникова на Бали. Девушка отлично проводит время с друзьями. Однако заметив интервью отца в прессе, отказалась от похода на пляж и решила снять прямой эфир для Instagram. Алеся отметила, что родителю откровенно плевать на нее.
"С отцом я не общалась уже три месяца. Я читала его интервью, что у него нет моего номера телефона. Извините, пожалуйста, у него есть мой номер, и он все врет", — возмутилась модель.
Ранее Евгений, беседуя с журналистами, сообщил, что не может связаться с Алесей. По словам знаменитого спортсмена, у него нет номера дочери.
Меж тем поклонники Кафельниковой бьют тревогу. Они заподозрили ее в употреблении героина. В последнее время Алеся публикует подозрительные фото, а на ее руках то появляются, то исчезают странные ранки. Около года назад модель проходила лечение от наркотической зависимости в московской клинике, с тех пор она выглядит изможденной. Об этом сообщает "Экспресс-газета".
К слову, сама Кафельникова призывает фолловеров заняться своей жизнью. По ее мнению, подписчики, разглядывая ее аккаунт, видят то, чего нет.
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