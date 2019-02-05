Опытная Джоли учит 17-летнего сына окручивать женщин

В этом году старшему сыну голливудской актрисы Мэддоксу исполнится 18 лет, он активно готовится к поступлению в университет. Однако выяснилось, что наследник Анджелины Джоли проявляет интерес не только к учебе, но и к противоположному полу.

Источник, близкий к семье звезды, рассказал, что в прошлом году Мэддокс состоял в романтических отношениях с девушкой, но влюбленность быстро прошла. Тем не менее сын Анджелины Джоли продолжает искать свою любовь. "Он уже вступает в игру. Ему нравится приглашать девушек в кино или катать их на машине по Голливудским холмам. Он катает их на машине, которую подарила ему мать", – пояснил друг актрисы.

Звезда фильма "Малефисента" была очень взволнована, узнав, что наследник становится взрослым. "Энджи стала очень переживать, когда Мэддокс сообщил, что гуляет с девочками. Это старший сын, и Джоли оживленно наблюдает за тем, как он постепенно становится мужчиной", – поделился приятель Джоли.

Актриса провела с сыном серьезную беседу о том, как следует общаться с девушками. "Поговорила с ним и объяснила, что нужно с уважением относиться к противоположному полу", – цитирует анонимный источник RadarOnline.

Напомним, что Анджелина Джоли занимается воспитанием шестерых детей и пока не готова к очередному роману. Брэд Питт, в отличие от бывшей супруги, успел завязать новые отношения. Избранницей актера стала Шарлиз Терон. Папарацци заметили звезд еще в конце прошлого года. Влюбленные появились вместе на вечеринке в одной из гостиниц Лос-Анджелеса.