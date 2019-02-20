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Шоу-бизнес

Высокомерная Маркл разбила сердце самому близкому мужчине

Меган Маркл. Фото: www.globallookpress.com
Сводный брат герцогини Сассекской в последний раз виделся с королевской особой восемь лет назад. Мужчина надеется, что Меган Маркл вспомнит их дружбу и захочет восстановить отношения.
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Родственник бывшей актрисы отметил, что их последняя встреча состоялась в 2011 году на похоронах бабушки со стороны отца. Меган Маркл очень тесно общалась с женщиной, и потому ее уход стал для будущей герцогини большим ударом. "В день похорон она была невероятно печальной. Для нее это была тяжелая утрата. Тогда мы виделись с ней в последний раз", – вспомнил Томас-младший.

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Меган Маркл актриса

Он добавил, что отец бывшей актрисы очень любил наблюдать за тем, как она общается со своей бабушкой Дорис. Женщина долгие годы страдала от деменции и провела последние дни в пансионате для пожилых. Будущая герцогиня часто наведывалась к ней, когда училась неподалеку в Школе коммуникации Северо-Западного университета.

"Меган была для нее главным источником радости. Каждый раз когда она заходила в комнату, то бабушка сразу улыбалась. Маркл читала ей книжки и показывала фотографии из семейного альбома. Она была очень терпеливой и хотела, что бабушка чувствовала себя хорошо. Они были невероятно близки. Отцу это очень нравилось", – пояснил сводный брат королевской особы.

После смерти женщины Меган сосредоточилась на актерской карьере. Она переехала в Торонто и стала сниматься в сериале "Форс-мажоры". Звезда стала реже общаться с семьей, потому что в тот момент ее больше всего интересовали успех и деньги. По словам Томаса-младшего, Маркл "разбила его сердце" своим безразличием.

"Она сосредоточилась на своей карьере, и ей больше не нужен был наш отец. Она превратилась в звезду Голливуда. Я все понимаю. Я знаком с этим миром. Если ты ступишь на этот путь, то потом сделаешь все, чтобы добиться успеха", – пояснил сводный брат герцогини.

Томас-младший на долгое время затаил обиду на родственницу. Когда в прессе появилась новость о том, что Меган Маркл собирается выйти замуж за принца Гарри, то он отправил открытое письмо жениху, в котором попытался отговорить его от свадьбы. Он попросил его не сочетаться браком с бывшей актрисой, добавив, что это будет "самая большая ошибка в истории королевских свадеб".

Теперь сводный брат герцогини очень хочет наладить отношения со своей родственницей. Он сообщил, что в ближайшее время собирается жениться на своей возлюбленной Дарлен Баунт, и даже пригласил герцога и герцогиню Сассекских на торжественную церемонию. Он надеется, что бывшая актриса увидится на свадьбе с отцом и наконец помирится с ним.

Автор: Полина Крылова20 февраля 2019, 09:58
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Из секс-бомбы в скромницу: Как изменилась Меган Маркл после свадьбы

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