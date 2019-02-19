Раскрыт секрет красоты Меган Маркл

Герцогиня Сассекская всегда безупречно выглядит на публике. Многие поклонники уверены, что Меган Маркл пользуется услугами профессиональных стилистов и визажистов. Однако недавно выяснилось, что это совсем не так.

Близкие друзья бывшей актрисы рассказали, что она предпочитает сама заниматься своей прической и макияжем для всех событий, где присутствуют фотографы. Единственное исключение Меган Маркл сделала во время свадьбы с принцем Гарри – тогда она обратилась за помощью к модным экспертам.

Герцогиня всегда отличалась независимым характером и даже после того, как стала членом монаршей семьи, она не отказалась переменить свои привычки. Королевская особа сама делает себе маникюр и выбирает наряды на мероприятия. В этом ей помог опыт работы актрисой. Тогда она научилась правильно ухаживать за собой, подбирать правильную косметику и подходящую одежду.

Меган Маркл любит появляться на публике в естественном образе. Она может завязать свои волосы в хвост или оставить локоны распущенными. Герцогиня также соблюдает меру в макияже: на большинстве фотографий внимательные поклонники заметят тени светлого оттенка, бледный румянец и блеск для губ натурального цвета.

Напомним, на прошлой неделе герцогиня Сассекская втайне отправилась в Нью-Йорк, чтобы провести время с друзьями перед рождением ребенка. Бывшая актриса встретилась с близкими подругами, сходила в кафе со стилистом Джессикой Малрони и устроила небольшой шопинг. Любопытно, что это первый визит королевской особы в американский город после свадьбы с принцем Гарри.