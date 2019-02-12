Потерявшей стыд Маркл врезали за неуважение к отцу
Саманта заявила, что супруга принца Гарри игнорирует звонки и письма отца, и назвала герцогиню эгоистичной. Один из поклонников королевской особы выступил в защиту любимицы и посоветовал сестре Меган Маркл заняться своими делами.
Один из сторонников женщины отметил: "Герцогиня обратила бы на сестру внимание, если бы она была черной". "Если бы у меня было 600 миллионов долларов, тогда бы она обратила на меня внимание", – уточнила Саманта.
Напомним, что несколько дней назад в Сети появилось письмо бывшей актрисы к отцу. Она призналась, что едва знает сводную сестру, и добавила, что та распространяет ложные слухи.
"Я умоляла тебя прекратить читать таблоиды. Ежедневно ты читал ложь, которую они писали обо мне. Многое из этого выдумала еще одна твоя дочь, которую я едва знаю. Ты видел, как я тихо страдаю и гибну от ее лжи", – поделилась Меган Маркл.
Ранее британская пресса сообщила о том, что Саманта готовится выпустить в апреле книгу "Тайны герцогини", посвященную родственнице. Как отметило издание Express, бывшая актриса приняла эту новость близко к сердцу.
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