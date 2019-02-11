Ушлый отец делает деньги на опороченной Меган Маркл
Совсем недавно Томас Маркл в эфире британского телевидения заявлял, что не может связаться с дочерью. Якобы контакты Меган, которые у него были, неактуальны, а новые ему не предоставляют.
"Она меня игнорирует. Не знаю, почему так происходит. Я очень люблю свою дочь и хочу, чтобы она связалась со мной, отправила текст, хоть что-нибудь. В ее жизни должно быть место для меня, ведь я ее отец", – на камеру заливался слезами родственник знаменитости.
Накануне стало известно, что герцогиня Сассекская не меняла телефонный номер. Друзья знаменитости дали интервью, в котором рассказали, что связаться с Меган очень просто. Более того, став членом королевской семьи, американка ничуть не изменилась. Супруга принца Гарри готовит для себя и мужа, кормит, моет и убирает за собаками, да и в общении осталась прежней, сообщает Cosmopolitan.
Меган давно готова помириться с американской родней. Единственное условие для прекращения вражды – отказ от общения с прессой. Только при таком уговоре герцогиня Сассекская готова возобновить отношения.
Однако Томас глух к предложениям дочери. Мужчина с удовольствием дает порочащие Меган интервью, создавая ей образ холодной и расчетливой негодяйки. Естественно, делает он это не бесплатно. Ушлый родственник супруги британского принца то и дело "продает" любимую, как он утверждает, наследницу прессе за кругленькую сумму.
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