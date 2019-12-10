"Кричал от боли, подползал к двери": ключевой свидетель заговорил о кончине Марьянова

В подмосковной Лобне начался процесс по делу о гибели известного актера Дмитрия Марьянова. На скамье подсудимых оказалась владелица центра "Феникс", в котором артист лечился от алкогольной зависимости.

Дмитрий Марьянов скончался 15 октября 2017 года. За девять дней до кончины актер был доставлен на реабилитацию в частную клинику в Подмосковье.

Согласно экспертному заключению, знаменитость умерла от массивной кровопотери, которая возникла из-за сквозного разрыва задней стенки левой общей подвздошной вены. По словам специалистов, перед кончиной Марьянов страшно мучился, так как помощь ему не оказали своевременно. По версии следствия директор центра "Феникс" Оксана Богданова долгое время не позволяла сотрудникам вызвать скорую.

Богдановой предъявили обвинение по статьям "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшем по неосторожности смерть человека" и "оставление в опасности". Владелице клинике грозит реальный срок.

Сегодня, 10 декабря, в Лобненском городском суде состоялось заседание, на котором допрашивали свидетелей происшествия. Журналистов в зал не пустили, однако им все же удалось пообщаться с бывшим "пациентом" "Феникса" Романом Истоминым.





По словам свидетеля, информация о том, что в центре Дмитрию Марьянову кололи сильные психотропные препараты, правдива. Рецептурные лекарства в клинике назначали без рекомендации врачей. Более того, там вообще не было специалистов с медицинским образованием.

"Меня тоже кололи галоперидолом. Я от него отходил три-четыре дня. Это в назидание было другим ребятам. Мол, кто будет идти против условий реабилитационного центра, вот так же будет бродить, как этот овощ. Решения по препаратам принимала только Богданова. А консультантский состав уже все выполнял", – цитирует Романа Истомина сайт "Комсомольская правда".

Стоит отметить, что адвокаты Оксаны Богдановой уверяют, что инъекциями занимался профессиональный нарколог. Доктор, по словам юристов, приезжал ежедневно. Его услуги оплачивались отдельно. Марьянова врач тоже посещал, счет за выезд отправили жене артиста Ксении Бик.

"Не было такого. Я находился в центре больше года, но нарколога никогда не видел. Из посторонних в центр могли иногда приезжать только родные пациентов", – прокомментировал информацию Истомин.

День смерти Дмитрия Марьянова Роман помнит в мельчайших деталях. По словам мужчины, днем, примерно в 11 часов, он общался со знаменитостью. Тот жаловался на боль в пояснице. Через два часа артисту стало хуже. Обратились за помощью к сотрудникам "Феникса". Консультанты уложили Дмитрия на кровать и сделали какой-то укол.

"И уже через три часа он, грубо говоря, чуть ли не выползал из комнаты. Просил, чтобы вызвали скорую помощь. Богдановой в этот момент в центре не было. Она все распоряжения отдавала по телефону и в Вотсапе. Было уже видно, что Марьянов в плачевном состоянии. Нельзя было тянуть. Дима кричал от боли, подползал к двери", – рассказал бывший "пациент" реабилитационного центра.

Скорую вызвал кто-то из клиентов "Феникса", свободных машин не было. Терявшего сознание артиста решили везти на личной машине. Когда Дмитрия Марьянова довезли до больницы, было уже поздно…