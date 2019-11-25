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"Мне не хватает его всегда": интимное заявление Баскова о Киркорове

Николай Басков. Фото: пресс-служба
Филипп Киркоров – рекордсмен по числу наград "Золотой граммофон". А несколько лет назад он заявил, что снимает себя со всех номинаций. Мол, соревноваться за звание "Лучший артист" уже неприлично, пусть это делают другие. На церемонию вручения "Граммофона-2019" поп-король не пришел. Его вечному оппоненту и альтер эго одновременно Николаю Баскову пришлось отдуваться за двоих. 
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Николай Басков в этом году получил сразу две заветные статуэтки – за песню "Караоке" и за хит "Сердце на сердце". А мигающим светодиодами костюмом Робокопа даже переплюнул коллегу.

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Филипп Бедросович Киркоров певец, актер, композитор, продюсер

На вопрос ведущего, почему светится только один погон, Басков хохотнул: "Слишком дорого! Киркоров за освещение отвечает. Переживает, видимо, что я здесь, а он где-то там... Я, кстати, окропил зал святой водой, чтобы Филипп не пришел на мероприятие. "Да, друзья, в Америке есть Леди Гага, а у нас Леди Коля", – подметил Ургант. 

Это все шутка, конечно. "Все привыкли думать, что Киркоров и Басков, словно Пугачева и Ротару, вечные соперники. Но на самом деле мы друзья. Филипп – величайший артист, мне не хватает его всегда", – сделал за кулисами "Золотого граммофона" неожиданное признание Басков.

По словам Коли, он уже думает о новогоднем подарке другу. "Скорее всего, это будут деньги. Я ведь щедрый и добрый артист", – сказал Николай Басков. Действительно, деньги – всегда актуальный и нужный подарок. К тому же не надо ломать голову, чем удивить человека, у которого все и так есть. 

Впереди у него много совместных с Филиппом Киркоровым съемок – телевизионные новогодние "огоньки", "Песня года". А в апреле Басков наверняка придет в Кремлевский дворец на шоу своего друга "Цвет настроения". "В России есть только две дивы – я и Басков!" – любит повторять Филипп Бедросович. Он прав: вряд ли какая-то другая дива так же любит золотую парчу, блестки, перья и стразы.

Автор: 25 ноября 2019, 12:18
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