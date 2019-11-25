"Мне не хватает его всегда": интимное заявление Баскова о Киркорове

Филипп Киркоров – рекордсмен по числу наград "Золотой граммофон". А несколько лет назад он заявил, что снимает себя со всех номинаций. Мол, соревноваться за звание "Лучший артист" уже неприлично, пусть это делают другие. На церемонию вручения "Граммофона-2019" поп-король не пришел. Его вечному оппоненту и альтер эго одновременно Николаю Баскову пришлось отдуваться за двоих.

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