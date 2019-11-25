"Мне не хватает его всегда": интимное заявление Баскова о Киркорове

Николай Басков в этом году получил сразу две заветные статуэтки – за песню "Караоке" и за хит "Сердце на сердце". А мигающим светодиодами костюмом Робокопа даже переплюнул коллегу.
На вопрос ведущего, почему светится только один погон, Басков хохотнул: "Слишком дорого! Киркоров за освещение отвечает. Переживает, видимо, что я здесь, а он где-то там... Я, кстати, окропил зал святой водой, чтобы Филипп не пришел на мероприятие. "Да, друзья, в Америке есть Леди Гага, а у нас Леди Коля", – подметил Ургант.
Это все шутка, конечно. "Все привыкли думать, что Киркоров и Басков, словно Пугачева и Ротару, вечные соперники. Но на самом деле мы друзья. Филипп – величайший артист, мне не хватает его всегда", – сделал за кулисами "Золотого граммофона" неожиданное признание Басков.
По словам Коли, он уже думает о новогоднем подарке другу. "Скорее всего, это будут деньги. Я ведь щедрый и добрый артист", – сказал Николай Басков. Действительно, деньги – всегда актуальный и нужный подарок. К тому же не надо ломать голову, чем удивить человека, у которого все и так есть.
Впереди у него много совместных с Филиппом Киркоровым съемок – телевизионные новогодние "огоньки", "Песня года". А в апреле Басков наверняка придет в Кремлевский дворец на шоу своего друга "Цвет настроения". "В России есть только две дивы – я и Басков!" – любит повторять Филипп Бедросович. Он прав: вряд ли какая-то другая дива так же любит золотую парчу, блестки, перья и стразы.
Популярные темы форума
Что вы думаете о таком доценте,который убил свою аспирантку
Какой край лучший для переезда в Россию?
Женщина рак
Как вы встречаете новый год?
За сколько вы бы переспали со стариком?
Кто в шоу-бизнесе гей?
Люди ,НОВЫЙ ГОД ЧУВСТВУЕТСЯ У ВАС ИЛИ НЕТ???
Весь мир ненавидет китайцев !Говорят,что как люди подлые и мерзкие!
С китайцем или с негром?
Сколько дыр у вас задействовано в сексе?