"Поющие трусы": Пригожин влез в грязный скандал

Продюсер высказался о скандале вокруг Фонда кино, который СМИ обвинили в выводе средств в оффшоры. Сделал Иосиф Пригожин и заявление о качестве отечественных картин.

По словам мужа певицы Валерии, пока у следствия нет фактов или решения суда, обвинения к Фонду кино звучат голословно. По его словам, у нас в стране не редки огульные заявления.

"У нас мода такая… Когда мы позволяем себе об этом говорить публично, кто-то пытается говорить, но не доказаны эти вещи. Должны быть доказуемые вещи, и тогда есть смысл что-либо комментировать", – цитирует Иосифа Пригожина "Царьград". А вот с упреками к фонду по поводу российских фильмов он частично согласен.

Иосиф Пригожин заявил, что в последнее время наше кино и музыку наводнили "поющие трусы". Достойных же работ и актеров, по его мнению, мало. "Когда ты смотришь голливудские фильмы, ты понимаешь, что они это делают лучше", – отметил он. В пример продюсер привел фильм "Джокер". "Грандиозно, у них маркетинг бешеный, плюс у них пиар сумасшедший. Плюс у них подбор актеров сумасшедший", – констатировал муж Валерии.

В России же, по его словам, "фотографы, блогеры, они же актрисы, они же еще и фиг знает кто". "Поэтому профессия сама по себе актерского мастерства и артистической среды в целом девальвирована сегодня в стране полностью", – уверен Иосиф Пригожин.

Продюсер добавил, что любая девушка, поющая в караоке, может назвать себя певицей. "Каждая морковка может назвать себя актрисой, актрисулькой", – отметил он. Тем же, кто закончил институт и хочет посвятить жизнь этому жанру, сложнее пробиться в кино, чем кому-то другому. Для этого, по словам Иосифа Пригожина, нужен хороший агент.

"Все коммерциализировалось до уровня обесценивания, дешевизны. Вот и все", – вынес вердикт продюсер. Иосиф Пригожин заключил, что в СССР было больше выдающихся актеров "на квадратный метр", а сейчас кино снимают, как клипы.