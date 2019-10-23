Сунула в рот: Пригожин не сдержался от действий Валерии

В ролике певица Валерия зажала зубами пробку и стала декламировать текст. Сделала она это виртуозно – фразы звучали четко. "В антракте продолжаем разминать речевой аппарат", – пояснила звезда ошеломленным поклонникам.
Судя по комментариям, подписчики были удивлены и восхищены. Они рассыпались в комплиментах артистке. Многих это видео позабавило.
Коллеги Валерии тоже не остались в стороне. Одним из первых отреагировал ее муж, музыкальный продюсер Иосиф Пригожин. Он не смог сдержать эмоций: "😂😂😂😂😂😂😂😂!" Смайликами ограничилась и певица Ирина Салтыкова: "👍👍👍👍😜"
Эту запись Валерия сделала в Ульяновске, куда прибыла с концертной программой. В "Сторис" артистка показала, как готовится к выступлению, в частности проверяет звук со своей командой.
Не секрет, что Валерия серьезно относится к каждому выходу на сцену – в отличие от многих, она выступает без фонограммы. Разминка лица и голосовых связок стала неотъемлемой частью ее работы.
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