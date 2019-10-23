Сунула в рот: Пригожин не сдержался от действий Валерии

Певица Валерия вызвала переполох среди многочисленных подписчиков в социальной сети "Инстаграм". Популярная исполнительница обнародовала весьма оригинальное видео.

В ролике певица Валерия зажала зубами пробку и стала декламировать текст. Сделала она это виртуозно – фразы звучали четко. "В антракте продолжаем разминать речевой аппарат", – пояснила звезда ошеломленным поклонникам.

Судя по комментариям, подписчики были удивлены и восхищены. Они рассыпались в комплиментах артистке. Многих это видео позабавило.

Коллеги Валерии тоже не остались в стороне. Одним из первых отреагировал ее муж, музыкальный продюсер Иосиф Пригожин. Он не смог сдержать эмоций: "😂😂😂😂😂😂😂😂!" Смайликами ограничилась и певица Ирина Салтыкова: "👍👍👍👍😜"

Эту запись Валерия сделала в Ульяновске, куда прибыла с концертной программой. В "Сторис" артистка показала, как готовится к выступлению, в частности проверяет звук со своей командой.

Не секрет, что Валерия серьезно относится к каждому выходу на сцену – в отличие от многих, она выступает без фонограммы. Разминка лица и голосовых связок стала неотъемлемой частью ее работы.