Пригожин поддержал разогнавшего артистов Фадеева

Беседуя с журналистами, Пригожин заявил, что работает только со своей женой – певицей Валерией. Иосиф не хочет продвигать никого кроме нее, потому что как только сегодняшние артисты становятся знаменитыми, с ними приходится знакомиться заново.
Продюсер добавил, что признание лишает многих самоконтроля. "Им бы всем брать уроки у нашего президента, как он себя ведет", – рассудила знаменитость.
Иосиф Пригожин пояснил, что прекрасно понимает Максима Фадеева, который разогнал своих подопечных. Он, как считает супруг певицы Валерии, просто устал доказывать и убеждать артистов, объясняя ценность продюсера.
"Куда артиста не целуй – кругом жопа", – высказалась знаменитость.
Пригожин не стал отрицать, что Фадеев выдающийся музыкант, однако добавил, что у Максима, как и у многих в их профессии, очень тяжелый характер. Иосиф не исключил, что некоторые певцы могут держать обиду на основателя лейбла Malfa.
Иосиф Пригожин добавил, что сейчас артисту в России крайне сложно заниматься собственным продюсированием. Успешно с этой задачей справляется только один певец – Филипп Киркоров, сообщает телеканал "360".
Напомним, сегодня, 30 октября, Максим Фадеев заявил, что прекращает сотрудничество со всеми артистами своего продюсерского центра. Права на песни теперь уже бывшие участники лейбла Malfa получат от него безвозмездно, за исключением двух человек, с которыми идут судебные разбирательства.
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