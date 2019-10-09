Слезы текли по щекам: как проходила выписка онкобольной Заворотнюк

Если верить слухам, Анастасию Заворотнюк выписали из Европейского медицинского центра, где несколько месяцев она лежала с диагнозом "рак мозга". Сделать это пытались тайно.

Официальных подтверждений информации нет, однако немногочисленные очевидцы в один голос твердят, что у медперсонала, который провожал актрису на выписке, по щекам текли слезы. Все желали Насте сил, мужества, терпения.

Свидетели выписки Заворотнюк шепчутся, что актрису практически невозможно узнать: "Ее везли на каталке. Голова в косынке, огромные темные очки на глазах, но мы рассмотрели, что она сильно располнела. От былой красоты не осталось и следа. Просто страшно смотреть!"



Так ли это на самом деле – бог ведает. Семья "прекрасной няни" продолжает хранить молчание, а слухи множатся как грибы после дождя.

Как писали "Дни.ру", врач из НИИ детской онкологии и гематологии РОНЦ имени Блохина Игорь Долгополов предположил, что Анастасию Заворотнюк могли выписать при двух условиях: либо лечение не помогает, либо нужен перерыв. Он подчеркнул, что данный вид рака не лечится, если удаление опухоли хирургическим путем невозможно. И даже при поддерживающей терапии пациенты с таким неутешительным диагнозом живут очень недолго.



Анастасия Заворотнюк, по некоторым данным, продолжает лечение в реабилитационной клинике для тяжелобольных. Говорят, для восстановления актрисы с ней проводят занятия в зале эрготерапии и устраивают специальные водные процедуры. Рядом с учреждением круглосуточно дежурит машина скорой, а в палате постоянно находятся родственники звезды.

Ранее появилась информация о том, что с дорогостоящим лечением Анастасии помогли друзья. Мол, они сумели прикрепить ее по полису обязательного медицинского страхования к одной из лучших частных больниц Москвы, и семья Заворотнюк не платила за нахождение в клинике ни копейки.