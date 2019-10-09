Дочь умирающей от рака Заворотнюк пропала без вести

23-летняя Анна – старшая дочь Анастасии Заворотнюк – окончила престижный вуз в Нью-Йорке и работает там продюсером. В России у нее немало поклонников. И все они потеряли Аню...

На страницу Анны Заворотнюк в соцсети "Инстаграм" подписаны более десяти тысяч человек. Многие из них в последние недели с тревогой и надеждой ждали новых публикаций дочери актрисы – все волнуются по поводу состояния "прекрасной няни".

Однако дочь артистки немногословна. С тех пор, как в прессу просочилась информация о якобы тяжелой болезни Анастасии (официальных подтверждений по сей день нет), Анна выступила лишь несколько раз.

"Внимание, внимание, внимание! Никаких сборов наша семья не ведет! Хватит уже!", "Спасибо всем за поддержку! Коллегам, друзьям, поклонникам!", "Желаю всем недоброжелателям захлебнуться своей же смесью!", "Новость о том, что мне предлагалась многомиллионная сумма за выступление в программе Андрея Малахова – абсолютный фейк!" – вот, собственно, и все сообщения, которые за последний месяц оставила дочь Заворотнюк.

А с 24 сентября вовсе нет ни единой записи. Поклонники встревожены отсутствием вестей и исчезновением дочери актрисы из соцсетей. То ли она постоянно находится с матерью, которую, по слухам, парализовало, то ли есть другие дела, то ли просто не хочет сочувствия, лишних разговоров и сплетен – бог ведает.

Напомним, что у Анастасии Заворотнюк есть и другие дети. Это 19-летний Майкл, являющийся гражданином Америки, и годовалая Мила Чернышева.