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Дочь умирающей от рака Заворотнюк пропала без вести

Анастасия Заворотнюк. Фото: www.globallookpress.com
23-летняя Анна – старшая дочь Анастасии Заворотнюк – окончила престижный вуз в Нью-Йорке и работает там продюсером. В России у нее немало поклонников. И все они потеряли Аню...
прочитано 3322 раза

На страницу Анны Заворотнюк в соцсети "Инстаграм" подписаны более десяти тысяч человек. Многие из них в последние недели с тревогой и надеждой ждали новых публикаций дочери актрисы – все волнуются по поводу состояния "прекрасной няни". 

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Анастасия Юрьевна Заворотнюк

Анастасия Юрьевна Заворотнюк актриса театра и кино, телеведущая

Однако дочь артистки немногословна. С тех пор, как в прессу просочилась информация о якобы тяжелой болезни Анастасии (официальных подтверждений по сей день нет), Анна выступила лишь несколько раз.

"Внимание, внимание, внимание! Никаких сборов наша семья не ведет! Хватит уже!", "Спасибо всем за поддержку! Коллегам, друзьям, поклонникам!", "Желаю всем недоброжелателям захлебнуться своей же смесью!", "Новость о том, что мне предлагалась многомиллионная сумма за выступление в программе Андрея Малахова – абсолютный фейк!" – вот, собственно, и все сообщения, которые за последний месяц оставила дочь Заворотнюк.

А с 24 сентября вовсе нет ни единой записи. Поклонники встревожены отсутствием вестей и исчезновением дочери актрисы из соцсетей. То ли она постоянно находится с матерью, которую, по слухам, парализовало, то ли есть другие дела, то ли просто не хочет сочувствия, лишних разговоров и сплетен – бог ведает.

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Публикация от Anna Zavorotnyuk (@annazavorotnyuk)

Напомним, что у Анастасии Заворотнюк есть и другие дети. Это 19-летний Майкл, являющийся гражданином Америки, и годовалая Мила Чернышева. 

Автор: 9 октября 2019, 11:04
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комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Матильда
Ответить
Право на о нераспространнение информации о здоровье человека человека. Не прикосновение к частной жизни без согласия. Гарантированно конституцией
Матильда
Ответить
Наконец стали исчезать статьи о здоровье Анастасии, и новых нет. Браво <цензура>
Гость
Ответить
правда надоели уже нести всякую ерунду .все пишут как она что у людей горе.вместо того чтоб сми наблюдало и влезало в семью заворотнюк пошли б и обняли своих родных.им и без пожеланий и пихания носов чужих плохо.дай бог всем здоровья.
Матильда
Ответить
Я рада что с сайта исчезла несколько статей о Анастасии Заворотнюк. Надеюсь останутся только статьи с кем спит Волочкова и трезвая или пьяная. А семью Анастасии оставят в покое. А комментаторы тоже прикусят язык
Гость
Ответить
Губкин, отвали уже с этой Заворотнюк. Ну, достал, если писать больше нечего и не о ком, заткнись
1

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