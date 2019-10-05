Семью Дмитрия Маликова вновь ожидает пополнение

В январе 2018 года вокалист и его супруга Елена шокировали общественность, объявив, что у них родился сын Марк. Ребенка паре выносила суррогатная мать.
Дмитрий Маликов и его избранница много времени уделяют малышу. Знаменитое семейство даже отказалось от помощи няни.
Между тем в недавнем интервью вокалист признался, что снова готов стать отцом. По мнению ясновидящей и таролога Галины Янко, вскоре желание Дмитрия Маликова сбудется. В следующем году в его семье случится радостное событие.
По словам Янко, Маликов хороший человек и отличный семьянин – любит жену и детей. Именно поэтому судьба будет благоволить Дмитрию.
"Вижу, что пополнению в семье – быть. Случится это довольно скоро, в следующем году ребенок появится на свет. Для того, чтобы осуществить свою мечту, пара вновь прибегнет к услугам суррогатной матери. Родится, скорее всего, девочка. Дальнейшего пополнения в их семье я не вижу, но для счастья им больше и не надо", – отмечает ведунья.
Боле того, после у Дмитрия Маликова и его супруги появятся внуки. Судя по всему, наследника артисту подарит старшая дочь Стефания.
"Одним словом, Дмитрий Маликов с каждым днем становится все более счастливым человеком, ведь в карьере и в бизнесе его так же ждет только успех в ближайшее время", – цитирует ясновидящую Womanhit.ru.
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