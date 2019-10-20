Стало известно о тайной любовнице Дмитрия Марьянова

Прозорливым журналистам удалось достать некоторые данные о молодой любовнице Дмитрия Марьянова. Известно, что девушка была значительно моложе своего избранника – сейчас ей всего 30 лет.
Многие знакомые 47-летнего актера были в курсе новых отношений Дмитрия. Как пишет Teleprogramma.pro, женщина активно общается с родителями Марьянова и старается поддерживать его отца. Адвокат семьи актера подтвердила, что следствие знало о существовании у актера другой женщины. Было доказано, что пассия артиста знала больше, чем рядовая поклонница.
Ранее вскрылись сенсационные данные о смерти Дмитрия Марьянова. Результаты последней медицинской экспертизы показали, что актера артиста можно было спасти, однако своевременную помощь ему не оказали. Более того, не исключено, что его били перед смертью.
"Разрыв сосуда без травмы не был возможен. Произошло это из-за тупой травмы живота. Получил он ее предположительно в 7 утра в день смерти", – заявил адвокат, представляющий интересы семьи Марьянова, на специально созванной пресс-конференции.
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