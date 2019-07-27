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Раскрыты ужасные подробности последних дней жизни Марьянова

Дмитрий Марьянов. Фото: www.globallookpress.com
Дмитрий Марьянов не страдал от алкоголизма. По какой причине актер оказался в нелегальной клинике – до сих пор неясно.
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Два года прошло со дня трагической смерти Дмитрия Марьянова. Раскрываются все новые, неизвестные прежде подробности его жизни и правда о последних днях известного актера.

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 Дмитрий Юрьевич Марьянов

Дмитрий Юрьевич Марьянов актер

Смерть Дмитрия Марьянова потрясла Ольгу Аносову – первую гражданскую жену артиста, которая родила ему сына Даниила. По словам известной в прошлом модели,  самое страшное началось после трагедии. Стали всплывать ужасные подробности.

"О последних днях его жизни я узнала много такого, что приводит меня в ужас. Все эти обстоятельства имеют отношение к уголовному делу, но о нем мы сейчас говорить не будем", – рассказала Аносова журналистам.

Ольга – да и многие друзья Дмитрия Марьянова – утверждает, что он не был алкоголиком. Актер мог, конечно, иногда выпить – но в меру, бывшая пассия никогда не видела его пьяным. То же говорит и сын Марьянова. По какой причине Дмитрий оказался в нелегальной клинике – выясняет следствие.

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Более того, Дмитрий Марьянов активно помогал своим друзьям, страдающим зависимостью. В частности, по словам Ольги, артист помог одному очень влиятельному и известному человеку избавиться от наркотиков. "Не буду называть его имени. Он успешен и известен в своей сфере. Уже после похорон он рассказал мне о том, как Дима спас ему жизнь, и признался, что обязан ему всем, что имеет", – рассказала Аносова в интервью "МК".

Выясняется, что Дмитрий Марьянов не только два года платил за лечение друга от наркотической зависимости. Актер его полностью обеспечивал, занимался его делами – а когда то, наконец, излечился, помог крупной суммой денег для нового старта.

Автор: 27 июля 2019, 10:17
ФОТОРЕПОРТАЖ

Как жил Дмитрий Марьянов

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