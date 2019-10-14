Все отвернулись от парализованного Бориса Моисеева

После двух инсультов частично парализованный Борис Моисеев живет в полном забвении. Говорят, от него отвернулись буквально все, и он сидит один в четырех стенах.

Борис Моисеев давно не выступает, не дает интервью, не гастролирует и не записывает новых песен. Не секрет, что после двух перенесенных инсультов эксцентричный исполнитель частично парализован: у него не функционируют рука и верхняя губа. Очевидно, что артисту не до творчества. Звездный промоутер Сергей Лавров и вовсе убежден, что Борис Моисеев прозябает в безызвестности, никому не нужный и всеми брошенный.

"Я понимаю, что это не тот Борис Моисеев, который выходил и ух! То есть, он одним щелчком взрывал зал, и вдруг это все пропало. И потихоньку-потихоньку начали отворачиваться люди. Потихоньку начали отходить продюсеры, которые с ним работали, которые на нем зарабатывали. Стали отходить промоутеры. Стали отходить друзья, которые были с ним рядом", – сказал Лавров в передаче "Ты не поверишь!".

Он отметил, что это очень страшно, когда все от тебя отворачиваются. Впрочем, рядом с 65-летним артистом постоянно находится его директор Сергей Горох. Он оказался одним из немногих, кто не бросил больного певца и поддерживает его по мере возможности.

Сергей Лавров объяснил нежелание Бориса Моисеева идти на контакт с журналистами. "Борис сейчас не берет трубку, потому что не хочет показывать себя со слабой стороны. Он очень сильный человек", -заявил промоутер.

В последнее время вокруг эпатажного исполнителя ходят разные слухи. Якобы его состояние оставляет желать лучшего, а финансы поют романсы, поэтому певец вынужден распродавать имущество. Лавров так прокомментировал эти данные: "При смерти он не находится. Он нередко сидит один в четырех стенах. Он ничего не распродает. У Бориса есть пенсия 50 тысяч рублей. Он заслуженный артист России".