"Особенный": Цымбалюк-Романовскую сняли в обнимку с бородатым мужчиной
В подписи к своему посту Виталина Цымбалюк-Романовская рассыпается в комплиментах и благодарностях своему спутнику. Пианистка называет его "особенным" человеком.
"Самые редкие качества в нашей жизни – порядочность и профессионализм. Людей, сочетающих эти качества, – единицы. Сергей Новожилов (слева на фото) – совершенно особенный, интеллигентный не "вообще", а "по делу" Человек", – пишет бывшая супруга Джигарханяна.
С развода народного артиста Армена Джигарханяна и Виталины Цымбалюк-Романовской прошло больше года. Как сообщалось, пианистка теперь увлечена Прохором Шаляпиным. Они планируют свадьбу, совместную концертную программу и альбом. Кроме того, хотят купить домик в Подмосковье или Америке.
Лить слезы по неблагодарному Армену Джигарханяну Цымбалюк-Романовская больше не намерена. По ее словам, она и так отдала ему и девственность, и лучшие годы жизни.
А в конце прошлого года Виталина Цымбалюк-Романовская и певец Прохор Шаляпин сообщили, что планируют стать родителями. Знаменитости не собираются откладывать деторождение в долгий ящик и прилагают к этому все усилия.
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