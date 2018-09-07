Трясущего детородным органом Панина собирают в психушку

Скандально известный актер Алексей Панин не устает провоцировать публику оголенными частями тела. Свое мнение о его поведении и последних оскорбительных высказываниях в адрес россиян высказал Dni.Ru член экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ при Госдуме Вадим Манукян.

Эксперт считает, что артисту можно помочь перебраться из страны. "А почему бы, правда, и не скинуться? Поедет парень в Европу, его там приютят, примут как своего, там любят подобные истории. Во Франции особенно. Там это в порядке вещей. Везде нудистские пляжи, мужчины в чулках разгуливают", – предложил Манукян.

"В августе наблюдал в центре Парижа Олимпийские игры геев, там в качестве рекламы игр голые мужики на плакатах в постели обнимались. Вот куда ему надо ехать", – заявил собеседник Dni.Ru. При этом эксперт предостерег Панина от совсем безумных поступков, какие совершил Петербургский художник Петр Павленский.

Он прославился тем, что гвоздем прибил свою мошонку к каменной брусчатке Красной площади в Москве. А позже, во Франции, куда перебрался с семьей, поджег здание банка. В итоге парижский суд принял решение поместить художника-акциониста в психиатрический стационар полиции. Если Панин будет вести себя также, он тоже может загреметь в полицию или психиатрическую лечебницу.

"Но главное, чтобы как Павленский не переборщил, иначе проблем не оберешься. Подобных чудачеств там не любят. Это не долготерпимая Россия. Но он же туда так хочет… Счастливого пути и попутного ветра!", - пожелал звезде эпатажа Вадим Манукян.

Напомним, ранее Панин решил провести отпуск в Крыму, где есть знаменитый нудистский пляж. Туда актер и отправился, где в прямом и переносном смыслах потряс окружающих своим детородным органом. Ведь актер пользуется любой возможностью, чтобы похвастаться тем, чем его наградила природа. Не обошлось и без мужчин. Тем более, Панин не раз подчеркивал свою бисексуальность. Снимки с пляжа он опубликовал на своей странице в Instagram.

Как писали Dni.Ru, Алексей Панин оскорбил пользователей соцсети. Он заявил, что ведет аккаунт максимально правдиво и не пытается заявить о себе, как это кажется многим его оппонентам. "Но боюсь что с вашим скудоумием, вам этого не понять. Всем добра (орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим. ред.)", – хлестко заявил Алексей, чем вызвал бурю эмоций.

Дошло до того, что в комментариях артисту предложили покинуть Россию. Тот мгновенно отреагировал. "Я как раз скоро уезжаю. В Россию буду приезжать только за деньгами", – сообщил Панин.