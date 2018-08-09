После секс-скандала с сыном олигарха российскую модель обвиняют в совращении подростка

Скандально известную модель Анну Лисовскую арестовали из-за подозрений в совращении несовершеннолетнего. Девушка находится под стражей.

Как авторитетно заявляет Telegram-канал 112, Анна была задержана 6 августа. Ей вменяют преступление по статье "Развратные действия" совершенные в отношении лица, достигшего двенадцатилетнего возраста, но не достигшего четырнадцатилетнего возраста.

Сейчас Лисовская находится за решеткой. Обстоятельства произошедшего уточняются.

Добавим, что в 2016 году модель была замешана в скандале с сексуальным подтекстом. Анна обвинила в изнасиловании и избиении своего бывшего молодого человека, сына олигарха Александра Шарыго. По словам девушки, избранник пригласил ее к себе домой на романтический ужин, но вместо того, чтобы угощать ее шампанским и клубникой, тот жестоко избил ее и надругался.После модель прошла курс реабилитации, а ее злоумышленник был арестован по обвинению в изнасиловании, но вышел на свободу под подписку через полгода.

В следующем, 2017 году Лисовская снова попала в переделку. Ее избили в одном из столичных ресторанов. Якобы девушка, которая проходила свидетелем по делу Шарыго, напала на нее. В итоге, медики диагностировали у Лисовской сотрясение мозга, ушибы мягких тканей головы, ссадины и кровоподтеки на ноге.

