Известная российская модель рассказала об угрозах

Модель Анна Лисовская, избитая сыном бизнесмена Шарыго, своим бывшим молодым человеком Александром, заявила об угрозах со стороны его представителей. Последнее время 23-летняя девушка находилась на лечении за границей.

Об освобождении Шарыго из СИЗО Лисовская узнала 10 января, вернувшись после прохождения лечения в Москву. По словам девушки, ей позвонила мама и рассказала о звонках от неизвестных людей.

Они предупреждали о том, что Шарыго вышел на свободу, и просили беречь дочь, сообщает Life.ru. Девушка посчитала эти слова угрозой в свой адрес и попросила защитить ее от экс-бойфренда.

Модель и раньше заявляла об угрозах со стороны представителей молодого человека. В мае 2016 года она написала заявление по этому факту в следственный комитет и прокуратуру. По словам Лисовской, Шарыго, находившийся в СИЗО в ожидании суда, писал ей в социальных сетях сообщения с угрозами для нее и ее семьи.

"Я тебя, ш**ху, загноблю", "когда тебя СПИДом заразят, пообщаемся", "тебя и всю твою семью ждет ад, я заплачу деньги", – скрины угроз девушка приложила к своему заявлению. Шарыго отправлял ей их с "тюремного" аккаунта и других неизвестных адресов.

Отметим,Лисовская и Шарыго некоторое время находились в романтических отношениях. Модель бросила молодого человека, чем вызвала его гнев. Как выяснилось позже, Анна приняла такое решение на основании того, что Александр принимал наркотики.