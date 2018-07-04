Скарлетт Йоханссон угодила в гей-скандал
С режиссером фильма Rub&Tug Йоханссон уже работала в картине "Призрак в доспехах". Как сообщается, бюджет у криминальной драмы небольшой – всего 30 миллионов долларов. Однако, по мнению критиков, фильм обещает быть интересным: сюжет строится вокруг некой Джин Мари Гилл, выдававшей себя за мужчину. Ее и сыграет Йоханссон.
Лента основана на реальных событиях. Скандальная знаменитость в 1970-х в США открыла сеть незаконных массажных салонов с девушками легкого поведения. Мистер Гилл, как называли Джин, снабжала стероидами местную футбольную команду и приобрела влиятельных друзей в кругу мафии. Ну и, конечно, всеми силами избегала уплаты налогов – за что и села в тюрьму. Умерла Джин в заключении в 2003 году.
Есть у героя (или героини) фильма и возлюбленная – Синтия. Их роман – одна из значительных составляющих сюжета.
Выбор гетеросексуальной Йоханссон на роль представителя ЛГБТ-сообщества поднял волну возмущения в Сети. Как пишет Billboard, по мнению интернет-пользователей, Гилла должен играть актер-трансгендер. В то же время СМИ напоминают, что скандальной становится почти любая роль Йоханссон. Ранее скандал разразился вокруг "Призрака в доспехах": Скарлетт сыграла андроида, у которого в одноименной манге была внешность японской девушки.
Съемки картины запланированы на февраль 2019 года, выпуском займется кинокомпания New Regency. В качестве сценариста ленты приглашен Гэри Спинелли. Сама Скарлетт Йоханссон выступает в фильме еще и в качестве сопродюсера.
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