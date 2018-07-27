Ведущий Первого канала взбесил "глупым" вопросом Боярскому
Беседа с актером прошла в его родном Санкт-Петербурге. Тема – "Питерские маршруты от народного артиста РСФСР Михаила Боярского".
Бабаев попросил знаменитость рассказать, что в городе, на его взгляд, достойно внимания. Ведущий перечислил достопримечательности города на Неве, назвав их банальными.
"Пойдите в Летний сад. Такие люди ходили по этому саду… Можно быть причастным к этой прогулке", – интеллигентно ответил Боярский.
Зрителей взбесило высказывание Бабаева. "На Первом канале ведущий Утра спрашивает у Боярского: – Скажите Михал Сергеич, а что посмотреть в Питере? Ну, не такое заезженное и банальное, как Исакий и Ростральные колонны? Ну, не д******? (орфография, пунктуация и стилистика автора сохранены. – Прим. ред.)" – написал на своей странице в Facebook продюсер Евгений Фридлянд.
Пользователи Сети моментально отреагировали на публикацию. "Мне кажется, сейчас ведущие вообще не понимают смысла слов, которые употребляют", "Тупость и безграмотность! Иной раз так резанут по уху – диву даешься. Откуда вы?! Как попали на телевидение?!" – возмутились фолловеры.
"Я бы на месте Боярского засадил этому дебилу хук справа... Но Боярский – интеллигентный человек и просто отправил его в сад. В Летний сад", – заключил Фридлянд.
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