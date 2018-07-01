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Опухшую Волочкову с красным лицом отправили к наркологу

Анастасия Волочкова. Фото: GLOBAL LOOK press/Anatoly Lomokhov
Анастасия Волочкова порадовала своих подписчиков свежей фотографией за завтраком. Однако бдительные комментаторы обратили внимание на пачку сигарет на столике балерины, а также на ее красное и опухшее, по их мнению, лицо, в связи с чем посоветовали обратиться за помощью к наркологу.
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Почитатели талантов и красоты Анастасии Волочковой уверены, что против нее в Сети развернута полномасштабная информационная кампания с целью очернить светлый облик балерины. Действительно, почти под каждым постом 42-летней красавицы неизменно случается нашествие негативно настроенных к ней комментаторов.

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Сюжеты Звездный Инстаграм

Анастасия Юрьевна Волочкова

Анастасия Юрьевна Волочкова балерина

Очередной снимок танцовщицы исключением не стал. Волочкова поделилась с пользователями Сети снимком своего завтрака, однако просто пожелать ей приятного аппетита смогли далеко не все. Едкие критики начали буквально по пикселю рассматривать фотографию, чтобы найти к чему придраться. Их усилия не прошли даром.

Во-первых, злопыхателям бросилась в глаза знаменитая нога балерины, искалеченная частыми тренировками. Это, по словам критиков, не самая аппетитная вещь и вряд ли ее стоит выставлять напоказ перед приемом пищи.

Кроме того, пользователи Сети обратили внимание на предметы на столике Анастасии Волочковой. Помимо самой тарелки с завтраком и чашки, а также букета роз в вазе и двух свечей, они разглядели открытую пачку сигарет и зажигалку. По каким-то причинам комментаторы пришли к выводу, что балерина курит.

Но и на этом клеветники не остановились. Они заявили, что прекрасное лицо Анастасии Волочковой якобы опухло. Более того, ее здоровый румянец они назвали неестественной краснотой. И, как обычно и бывает в случае массового нашествия злопыхателей на страницу балерины, обвинили ее в пристрастии к алкоголю.

"Настенька, срочно к наркологу, лечится от алкоголизма'! 🍾🍾🍾 (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Как алкашка выглядит", "В наших трущоб ах все местные алкаши с такими же точно харями", "она сплошное недоразумение в вечном алкомаразме", "мордень пьяная", – сокрушались критики.

Автор: Геннадий Куприянов1 июля 2018, 17:22
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