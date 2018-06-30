Полуголая Волочкова прикрыла срам чужим ребенком

В Туле прошел благотворительный концерт Анастасии Волочковой. После мероприятия балерина сфотографировалась со всеми желающими.



Один из снимков Анастасия разместила на своей странице в Instagram. На фото Волочкова позирует с девочкой из местного танцевального коллектива.

Видимо, кадр сделан сразу после выступления балерины, так как Анастасия облачена в странный наряд – топик из кружевных цветочков и прозрачную юбку. Шикарная грудь Волочковой едва не проглядывает сквозь ткань. При этом все самые пикантные моменты на фото спрятаны, так как перед балериной стоит ребенок, прикрывающий оголенное тело Анастасии.

Народ пришел в ужас от вида танцовщицы. Хейтеры потребовали запретить Волочковой в подобном виде щеголять перед детьми.

"Чему они у нее могут научиться,тем более она в таких "не детских костюмах"?Кто-нибудь следить за ее выступлениями,контролирует репертуар,проверяет костюмы?Это позор и срам!Обратите внимание хоть кто нибудь!!!КРИК ДУШИ", – написала одна из пользовательниц Сети (орфография и пунктуация автора сохранены – прим. ред.).

Женщину попытались угомонить поклонники Анастасии, отметив, что несмотря на яркую внешность и любовь к обнаженке, балерина очень добрый человек и по-настоящему любит детей. Позже в дискуссию вмешалась сама Волочкова и поблагодарила фанатов за поддержку.