Сын прилюдно унизил Таисию Повалий

Эксклюзив Интервью Резник расплакался у гроба Дементьева 78-летняя Светличная с трудом ходит Дом-2

Выбор читателей

Сын Андрея Дементьева с женой покончили с собой
Семенович впервые рассказала о дочери Жанны Фриске
Страшное видео с места гибели звезды "Дома-2"
Запрет жениться на Бузовой разозлил Киркорова
После бессовестной выходки Тимати грозит арест
"Завтра рожать": изменившаяся Собчак вышла на сцену с мужем
партнеры
Воскресенье 1 июля
Лента новостей
16:24
Назван состав сборной России на матч с Испанией
16:12
Известного рэпера застрелили в Канаде
15:05
Какие звезды признавались в любви к России
13:44
Политический хаос грозит Тунису катастрофой
13:35
В Грузии разбился автобус с российскими туристами
13:22
Жуткие подробности кровавого захвата заложников в Москве
12:31
Медведева закрутила роман с финалистом шоу "Голос"
12:00
Как Роналду попрощался с чемпионатом мира в России
10:30
"Ночные волки" погорели на ограблении завода
09:58
Любовный гороскоп на июль 2018 года
09:30
Как изменится жизнь россиян с 1 июля
19:10
Месси покидает Россию: Франция выбила Аргентину на ЧМ-2018
17:32
Пышнотелая красотка показала все
17:12
Наследник вынужден скрывать родство с Эппле
16:51
Покалеченный сын-фрик Яковлевой: "Я хочу видеть насилие"
16:16
Кейт Миддлтон посягнула на святое
15:41
"Теме лучше быть с Сашей": Шокирующее признание жены Кержакова
15:17
Похорошевший сын Королевой пошел по стопам Тарзана
14:46
Меган Маркл подстрекают к предательству
14:16
В Москве отмечают 20-летие Астаны
14:15
Московское метро увеличится в два раза
13:38
Полуголая Волочкова прикрыла срам чужой девочкой
13:20
Страшная травма изуродовала лицо мужа Лизы Боярской
12:47
Ксения Собчак ждет второго ребенка
12:21
"Я люблю тебя": Бузова нашла замену Тарасову
11:50
Возмутительное заявление супруги Казаченко
11:23
Развратные фото сестры Неймара
11:11
"Деловые Линии" уходят в отрыв
11:07
В МГТУ имени Баумана устроили кровавую бойню
10:56
Галкина растерзали за похабный танец перед детьми
10:35
Матч сборной России доверили судить голландцу
10:23
Кержаков публично издевается над убитой горем женой
10:05
Известный российский мультипликатор умер в 50 лет от рака
10:00
Страшные тайны: Лев Троцкий
21:57
"Возможен теракт": Порошенко решил уничтожить Крымский мост
21:54
Обезумевшие россияне устроили драку из-за акции в магазине
21:50
50-летняя певица Валерия показала по-девичьи стройную фигуру
21:40
Ургант и Слепаков оплевали Градского на глазах у всей страны
21:36
В Москве внезапно закрывают фан-зону ЧМ-2018
21:29
Украинская певица взбесила небритыми подмышками и лобком
21:26
Дарья Мороз оголилась после слухов о разводе
21:01
Секс с иностранцем: похотливые россиянки довели народ
20:56
Обнаружена серьезная угроза для пользователей Android
20:53
Оставшийся без жены Лепс разбушевался в аэропорту
20:32
Радость на ЧМ-2018 привела болельщицу к нелепой смерти
20:16
Юлия Пересильд рассказала о свадьбе с Алексеем Учителем
19:59
Известный футболист умер в 45 лет
19:45
Названа причина грызни в семье Кержаковых
19:38
Порошенко в ужасе притих после слов Путина
19:36
Звезда "Папиных дочек" опубликовала "голое" фото
19:32
Отряхнулась и пошла дальше: Волочковой начхать на лапающих мужчин
19:01
Сожитель убил Маликову и съел ее соски
19:00
Полицейского-драчуна из Волгограда отправили за решетку
18:38
Поломанные судьбы знаменитых детей-актеров из советских фильмов
18:28
"ЕР": новую программу переселения из аварийного жилья нужно обсуждать публично
18:27
Названа лучшая песня века
18:21
Прилучный и Муцениеце всех обманули
17:45
Бутылка пива помогла непутевой матери усмирить младенца
17:45
"Единая Россия" проверила детские лагеря в регионах
17:40
"Преступления нет": суд поставил точку в деле Цымбалюк-Романовской
17:38
Внучку Крутого отдали чужой женщине
17:07
"Дзюба дунет, и все получится": Губерниев раскрыл победную тактику сборной
16:55
Бузова крупно подставила Киркорова
16:50
Илону Броневицкую перепутали с Эдитой Пьехой
16:46
"Мы боимся дядю": работник Первого канала попал в жуткий скандал с детьми
16:38
Жалобы плачущей Кержаковой на мужа взбесили Водонаеву
16:35
Торговцев редкими животными сурово накажут
16:03
Найден эффективный способ избежать преждевременной смерти
16:01
Рост НДС не повысит цены на продукты
15:55
Подробности кровопролитной битвы Седоковой за маленькую дочь
15:44
"Еле хожу": 78-летняя Светлана Светличная серьезно больна
15:39
В районе Филевский парк появится жилье по программе реновации
15:20
Совет на выходные
15:10
В могилу Дементьева положили полмиллиона рублей
14:54
Суровая уральская мать заперла младенца в машине на жаре (видео)
14:50
Россиянин убил и обезобразил подругу за грязную ругань
14:39
В Арзамасе внедорожник вылетел с трассы и перевернулся
14:30
Отплясывающая в прозрачной одежде Пугачева оказалась краше Орбакайте
14:29
Модель из Иркутска пытались порезать на куски в Дубае
14:22
Жертвой жуткой аварии в Татарстане стал сын бывшего главы Ижевска
14:09
Главные события Москвы
14:03
Неизвестная угроза станет причиной гибели Земли
13:59
Житель Коми закопал убитую им семью в выгребной яме
13:48
Москва простилась с Андреем Дементьевым
13:42
Сын светской львицы устроил скандал с детьми-"нищебродами"
13:37
Известный футболист умер от кровоизлияния в мозг
13:35
Опубликовано видео похищения дочери звезды "Голоса"
13:30
Исхудавший донельзя Кобзон едва держался на ногах у гроба Дементьева
13:30
Вставшая на защиту Кержакова Рудковская призвала его жену поумнеть
13:07
Опасное лекарство убивает москвичек
13:03
Как изменилась Новая Москва за шесть лет
12:56
"Со мной чуть удар не случился!": Резник расплакался у гроба Дементьева
12:56
Матери Ксении Собчак стыдно за наследницу
12:48
"Он не мужик вообще": Шурыгина раскрыла интимный секрет известного артиста
12:42
Российские пенсионеры тряхнули стариной на балу
12:33
Сексуальную модель загрызли ночью в отеле
12:21
Серебряков оправдался за скандальное интервью
12:19
В Москве недовольный клиент выбросил темнокожую проститутку из окна
11:55
Перебежчицу Медведеву спасли от "убийцы" Загитовой
11:43
Хитрые поляки переманивают Черчесова после триумфа России на ЧМ
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Преступления нет": суд поставил точку в деле Цымбалюк-Романовской
Покалеченный сын-фрик Яковлевой: "Я хочу видеть насилие"
Возмутительное заявление супруги Казаченко
Похорошевший сын Королевой пошел по стопам Тарзана
Странная реакция близких на вторую беременность Собчак
"Еле хожу": 78-летняя Светлана Светличная серьезно больна
Шоу-бизнес

Сын прилюдно унизил Таисию Повалий

Таисия Повалий. Фото: instagram.com/tpovaliyofficial
Сын певицы Таисии Повалий Денис пошутил на счет пристрастия народной артистки Украины к алкоголю. не многие оценили его шутку, большинство разглядели в этом унижение.
прочитано 12750 раз

Известная советская и украинская певица Таисия Повалий поделилась на своей странице в Instagram фотографией из самолета. На снимке она сидит с бокалом в руках.

ПО ТЕМЕ

Чем покоряет Таисия Повалий

Муж о переезде затравленной Повалий из Киева в Москву

 Звездный Инстаграм

Сюжеты Звездный Инстаграм

В своем сообщении под фото артистка обратилась к своему сыну Денису. "Сыночка, мы уже отмечаем!😘❤️🍾🎈🎂🍧(здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – отметила она. "Опять напьешься и будешь лезть обниматься😜?", – поинтересовался молодой человек.

Не все пользователи Сети разглядели в этом семейную шутку. Кто-то счел, что публично раскрывать пристрастие певицы к алкоголю, пусть даже не всерьез, недопустимо.

"Не красиво так писать маме....феее(((😯",  "такое маме не пишут(((", "ну ты и хам)))", "опустил маму ниже плинтуса. Милый сынок😏", "феее..гадость пишешь....", "какие интересные факты мы узнаем о Золотом Голосе Украины 😂", – не стали скрывать своего негодования пользователи Сети.

Впрочем, сама Таисия Повалий этого "невероятного унижения", которое разглядели комментаторы, не заметила. Наоборот, поддержала шутку сына. "Конечно, сыночка!!! Когда же еще мне можно тебя пообнимать)))😂". – ответила она на вопрос сына о будущих объятиях.

Заочный разговор в комментариях под снимком состоялся еще 28 июня, когда Денис Повалий праздновал свое 35-летие. По всей видимости, именно это событие уже в самолете начала отмечать артистка. Однако обсуждение возможного алкоголизма певицы, выложившей один кадр с бокалом в руках, не утихает уже несколько дней.

Автор: Геннадий Куприянов1 июля 2018, 10:19

комментарии

Политика

Порошенко в ужасе притих после слов Путина
Трамп соблазняет Макрона за спиной у Меркель
Вскрылся наглый обман перед встречей Путина и Трампа
Киев нашел странный способ добиться уважения от Москвы

Шоу-бизнес

"Теперь счастлива": Энистон закрутила роман с голливудским режиссером
Странная реакция близких на вторую беременность Собчак
Наследник вынужден скрывать родство с Эппле
Покалеченный сын-фрик Яковлевой: "Я хочу видеть насилие"

Проишествия

"Мы боимся дядю": работник Первого канала попал в жуткий скандал с детьми
Модель из Иркутска пытались порезать на куски в Дубае
Опасное лекарство убивает москвичек
Лучший футболист России жестоко избил жену на людях

Lifestyle

Поломанные судьбы знаменитых детей-актеров из советских фильмов
Покойный певец устроил драку на собственных похоронах (видео)
Опубликован список претендентов на "Оскар"
Богомолов шокировал причиной увольнения из МХТ
Спорт

Медведева закрутила роман с финалистом шоу "Голос"

Несмотря на плотный гастрольный график, влюбленные постоянно поддерживают связь
Шоу-бизнес

Исхудавший Якубович перестал жить с женой

Ведущий честно рассказал о том, почему не часто видит супругу
Происшествия

Жуткие подробности кровавого захвата заложников в Москве

Неадекватный вооруженный мужчина требует 300 тысяч рублей
Шоу-бизнес

Малахов отказался работать с Галкиным

Совместной работе ведущих помешал денежный вопрос

Гороскоп

Любовный гороскоп на июль 2018 года
"Возможен теракт": Порошенко решил уничтожить Крымский мост
Совет на выходные
Федор Смолов покинет Россию

Фоторепортажи

Илону Броневицкую перепутали с Эдитой Пьехой
Москва простилась с Андреем Дементьевым
Российские пенсионеры тряхнули стариной на балу
Смелая женщина-пехотинец стала роскошной моделью

Спорт

Секс с иностранцем: похотливые россиянки довели народ
Радость на ЧМ-2018 привела болельщицу к нелепой смерти
"Дзюба дунет, и все получится": Губерниев раскрыл победную тактику сборной
Перебежчицу Медведеву спасли от "убийцы" Загитовой

Регионы

Сожитель убил Маликову и съел ее соски
Суровая уральская мать заперла младенца в машине на жаре (видео)
Игрок КВН обезумел при виде обезображенного трупа жены после аварии
Сын светской львицы устроил скандал с детьми-"нищебродами"
© 2018 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru