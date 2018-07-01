Сын прилюдно унизил Таисию Повалий

Сын певицы Таисии Повалий Денис пошутил на счет пристрастия народной артистки Украины к алкоголю. не многие оценили его шутку, большинство разглядели в этом унижение.

Известная советская и украинская певица Таисия Повалий поделилась на своей странице в Instagram фотографией из самолета. На снимке она сидит с бокалом в руках.

В своем сообщении под фото артистка обратилась к своему сыну Денису. "Сыночка, мы уже отмечаем!😘❤️🍾🎈🎂🍧(здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – отметила она. "Опять напьешься и будешь лезть обниматься😜?", – поинтересовался молодой человек.

Не все пользователи Сети разглядели в этом семейную шутку. Кто-то счел, что публично раскрывать пристрастие певицы к алкоголю, пусть даже не всерьез, недопустимо.

Публикация от Таисия Повалий (@tpovaliyofficial) 28 Июн 2018 в 7:28 PDT

"Не красиво так писать маме....феее(((😯", "такое маме не пишут(((", "ну ты и хам)))", "опустил маму ниже плинтуса. Милый сынок😏", "феее..гадость пишешь....", "какие интересные факты мы узнаем о Золотом Голосе Украины 😂", – не стали скрывать своего негодования пользователи Сети.

Публикация от Таисия Повалий (@tpovaliyofficial) 16 Июн 2018 в 5:49 PDT

Впрочем, сама Таисия Повалий этого "невероятного унижения", которое разглядели комментаторы, не заметила. Наоборот, поддержала шутку сына. "Конечно, сыночка!!! Когда же еще мне можно тебя пообнимать)))😂". – ответила она на вопрос сына о будущих объятиях.

Публикация от Таисия Повалий (@tpovaliyofficial) 15 Июн 2018 в 8:35 PDT

Заочный разговор в комментариях под снимком состоялся еще 28 июня, когда Денис Повалий праздновал свое 35-летие. По всей видимости, именно это событие уже в самолете начала отмечать артистка. Однако обсуждение возможного алкоголизма певицы, выложившей один кадр с бокалом в руках, не утихает уже несколько дней.