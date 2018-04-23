Муж о переезде затравленной Повалий из Киева в Москву

Таисия Повалий с песней "Сердце – дом без любви" стала участницей концерта "Шансон года" в Кремле. Сопровождал артистку ее муж и продюсер Игорь Лихута. С ним за кулисами поговорил корреспондент Dni.Ru.

"В последнее время украинские СМИ как с цепи сорвались. Какую только чушь не придумывают про Таисию Повалий, – вздохнул муж певицы. – Определенных артистов выбрали как мишень и методично травят". По его мнению, власти просто не могут простить украинской звезде большой любви россиян и того факта, что в 2004-м она поддержала Виктора Януковича, была в Раде от Партии регионов.

"Таю называют подругой то Путина, то Януковича, – продолжил Лихута. – Но самый нелепый слух, который о нас пустили, будто мы бросили все на Украине и переехали жить в Россию. Это, конечно, не так. Таисия Повалий по–прежнему живет в Киеве, где у нас есть и квартира, и дом. И уезжать никуда не собирается несмотря на то, что возможности работать там она лишена – нам не позволяют выступать в родной стране, запрещают радиостанциям выпускать в эфир наши песни даже на украинском языке. И Тая, народная артистка Украины, то и дело сталкивается с негативом в своей адрес. В Киеве живут мама Таисии и наш сын. Разумеется, уезжать и они не собираются".

Сыну певицы живется несладко. "Он в составе трио Nude voices участвовал в восьмом сезоне шоу "Голос країни", показал себя очень хорошо, но его все равно долбят и твердят: "Сын Повалий, сын Повалий!" Словно это преступление..." – заявил Лихута.

Что касается московской квартиры певицы, о которой так много писали оголтелые украинские журналисты, супруг артистки назвал эти слухи чушью. "Мы уже десять лет снимаем в Москве жилье, но собственной квартирой здесь не обладаем, – уверил Лихута. – Правда, у нас есть половина небольшого таунхауса на берегу моря в испанском городке Аликанте. К счастью, не придумывают пока, что мы туда хотим уехать навсегда".