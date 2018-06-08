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Певица Слава налакалась из фляжки на глазах ошарашенной дочери

Певица Слава. Фото: Dni.Ru/Феликс Грозданов
Певица Слава с дочерью Александрой появилась на красной дорожке ежегодной премии Fashion People Awards. То ли на улице было так холодно, то ли артистка перенервничала, но едва закончилась обязательная для таких событий фотосессия, как она полезла в сумку за горячительным.
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"Ваше здоровье!" – обратилась артистка ко всем присутствовавшим и присосалась к миниатюрной фляжке. Судя по запаху, там был далеко не чай. Да и глоток, кажется, был не первый за день. Однако у артистов нервная работа – они таким образом лечат нервы. 19-летняя дочка едва заметно толкала в бок лакавшую звезду.

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Слава (певица)

Слава (певица) певица

А та рассказывала, как будет проводить лето: "У дочки сейчас идет сессия, а потом мы поедем в Грецию, где я на пять дней забронировала отель на Халкидиках. У нас будет суперномер на горе, с бассейном, чтобы никуда не выходить, а просто пять дней отдыхать, читать книжки и есть оливки".

Есть у артистки возможность отдыхать и на отечественных курортах. "Три года назад мы купили большую квартиру в Имеретинской низменности Сочи с видом на море и олимпийские объекты. Теперь кайфуем", – призналась Слава.

Певица Слава. Фото: Dni.Ru/Феликс Грозданов

Корреспондент Dni.Ru воспользовался возможностью и пообщался с наследницей артистки. "Я очень горжусь мамой, и мне приятно, что мы внешне похожи, – улыбнулась девушка. – Поэтому тоже решила связать свою жизнь со сценой – учусь в Театральном институте имени Щепкина. Там ребята, конечно, знают, кто у меня мама, и иногда по-доброму подшучивают по этому поводу. Я вообще с детства знала, что мама – известный человек. Если ее на улицах узнают и подходят, я отхожу в сторонку. Хотя в детстве очень обижалась, когда фотографировали не меня, а только маму, ведь я тоже классная. Повзрослев, поняла, что мама этого достигла своим трудом, а мне только предстоит построить карьеру".

Певица Слава с дочерью. Фото: Dni.Ru/Феликс Грозданов

Автор: Иван Губкин8 июня 2018, 12:15
ФОТОРЕПОРТАЖ

Райский отдых красавицы-дочки Славы

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