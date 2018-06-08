Певица Слава налакалась из фляжки на глазах ошарашенной дочери
"Ваше здоровье!" – обратилась артистка ко всем присутствовавшим и присосалась к миниатюрной фляжке. Судя по запаху, там был далеко не чай. Да и глоток, кажется, был не первый за день. Однако у артистов нервная работа – они таким образом лечат нервы. 19-летняя дочка едва заметно толкала в бок лакавшую звезду.
А та рассказывала, как будет проводить лето: "У дочки сейчас идет сессия, а потом мы поедем в Грецию, где я на пять дней забронировала отель на Халкидиках. У нас будет суперномер на горе, с бассейном, чтобы никуда не выходить, а просто пять дней отдыхать, читать книжки и есть оливки".
Есть у артистки возможность отдыхать и на отечественных курортах. "Три года назад мы купили большую квартиру в Имеретинской низменности Сочи с видом на море и олимпийские объекты. Теперь кайфуем", – призналась Слава.
Корреспондент Dni.Ru воспользовался возможностью и пообщался с наследницей артистки. "Я очень горжусь мамой, и мне приятно, что мы внешне похожи, – улыбнулась девушка. – Поэтому тоже решила связать свою жизнь со сценой – учусь в Театральном институте имени Щепкина. Там ребята, конечно, знают, кто у меня мама, и иногда по-доброму подшучивают по этому поводу. Я вообще с детства знала, что мама – известный человек. Если ее на улицах узнают и подходят, я отхожу в сторонку. Хотя в детстве очень обижалась, когда фотографировали не меня, а только маму, ведь я тоже классная. Повзрослев, поняла, что мама этого достигла своим трудом, а мне только предстоит построить карьеру".
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