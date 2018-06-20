Счастливая Лопырева вывалила грудь на Смолова
Накануне, 19 июня, сборная России обыграла команду Египта со счетом 3:1. Отечественные знаменитости прокомментировали эту победу. Она особенно ценна, потому что наша страна не выходила в 1/8 финала чемпионата мира более 30 лет.
Разумеется, не осталась в стороне от такого важного события в мире спорта модель Виктория Лопырева, являющаяся по совместительству послом нынешнего турнира. На своей официальной страничке в социальной сети Instagram блондинка опубликовала фотографию, на которой запечатлена держащей в руках футболку игрока нашей сборной Федора Смолова.
"Лучший старт в истории ЧМ @fifaworldcup ⚽среди всех стран – хозяек турнира. Последний раз мы выходили в 1/8 финала в 1986 году! 🇷🇺 @teamrussia ✊🏽❤Вперед Россия! V p.s. Расцеловала Станислава Саламовича, вручила приз лучшему игроку @cheryshev90 🏆 и получила подарок от @smolovfedor_10 😉 (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – написала счастливая Лопырева.
Далее Виктория продублировала запись на английском языке. Примечательно, что Федора Смолова светловолосая красотка назвала "бывшим муженьком". В комментариях подписчики отметили это. А также то, что у блондинки слишком глубокое декольте, и ее грудь буквально "вывалилась на Смолова".
"смолов и сиси))", "хорош натюрморт -Смолов с грудью Лопыревой))", "в ней будешь спать?)", "Круто когда бывшие настолько мудры чтобы сохранять хорошие отношения", "Вика и Смолов очень красивая пара!!!!", "Вика , все же С Федором Вы пара ... подумайте", "Вика вы прекрасны, а Феде как приятно", "Все не можете забыть бывшего", "Бывшей дал постирать", – высказались фанаты.
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