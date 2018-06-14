Попавшую в больницу после секс-скандала Кафельникову обокрала подруга

Дочь известного теннисиста модель Алесю Кафельникову обворовали. Девушка обратилась в полицию.

Алеся проходит плановое лечение в медицинском учреждении, поэтому ее интересы в правоохранительных органах представляют доверенные лица. Представитель Кафельниковой уже написал заявление о краже и защите чести и достоинства.

По версии потерпевших, 30 мая девушка обнаружила пропажу своего рюкзака от Louis Vuitton, в котором находился паспорт, ключи и iPhone. Добавим, что с похищенного телефона в Сеть попали интимные фотографии 19-летней модели и 22-летнего рэпера Фараона, из-за чего разразился секс-скандал. Представители Кафельниковой сообщили следователям имя девушки, которая, по мнению Алеси, украла ее вещи и выложила снимки в интернет.

"Мне крайне неприятно и обидно, как было бы любому человеку на моем месте. Это незаконное вторжение в частную жизнь подлым, преступным путем, ранившее не только меня, но и моих близких. Пусть это испытание будет уроком для меня и всех, кого это тоже может коснуться", – прокомментировала SUPER Алеся.

Публикация от SUPER (@super.ru) 14 Июн 2018 в 4:21 PDT

Добавим, недавно СМИ сообщали, что после расставания с рэпером Фараоном Кафельникова попала в реанимацию. Несмотря на то что официальные представители модели опровергали эти сведения, многие поклонники продолжали верить, что она находится в крайне тяжелом состоянии. Также Алеся якобы поссорилась с отцом после того, как он будто бы намекнул на ее проблемы с наркотиками, – модель нагрубила Евгению Кафельникову в своих социальных сетях.