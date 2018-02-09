Что сделала с собой Виктория Лопырева

Новая фотография Виктории Лопыревой расстроила ее многочисленных фанатов. По их мнению, гламурная красотка перестаралась с фотошопом.

На своей официальной страничке в социальной сети Instagram Виктория Лопырева опубликовала фотографии, сделанные на мероприятии amfAR, направленном на борьбу со СПИДом. Среди почетных гостей отметилась и наша соотечественница Виктория Лопырева. Гламурная блондинка опубликовала снимок, на котором запечатлена в блестящем декольтированном платье, держащей за талию другую гостью светского раута.

Пока одни фанаты на все лады нахваливали Викторию, другие поклонники пришли в ужас. По их мнению, Лопырева явно перестаралась с фотошопом и ретушью.

"Слева девушка Естественно выглядит..или перебор у Вики с фотошопом– лицо шире талии.. (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Где линия талии и линия талия , которая отсвечивает сзади )))))))😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂", "Фотошопили*", "а она ребра для такой талии случаем себе не удаляла?", "Слишком много фейстюна на утяжку талии", "Как приятно смотреть на девушек чья красота естественная 😍 (слева)", "Во все перебор( была такая милая) что стало– увы(", "Зачем так фотошопом убирать себе талию? Понятно же, что она такой быть не может", – высказали свое мнение расстроенные подписчики.

Публикация от Ambassador Of FIFA WC 2018����⚽️ (@lopyrevavika) Фев 7, 2018 в 10:10 PST

Ранее Виктории досталось за фотографию с тарелкой пельменей на кухне. Пользователи Сети усомнились, что светская львица приложила руку к их созданию, а также прошлись по композиции кадра. Фанаты не оставили без внимания то обстоятельство, что Лопырева слишком ухоженно выглядела для столь домашнего фото.