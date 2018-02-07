Сестра отказалась звать Лопыреву на свадьбу

Сводная сестра Виктории Лопыревой Эмилия Крузе-Орлинова намерена устроить пышное торжество летом за границей. Однако звать именитую родственницу она не намерена.

Эмилия Крузе-Орлинова живет в Мюнхене, она стилист. Ее муж работает администратором в гостинице. "Мое сердце сделало бум-бум. Она, как ангел, очень красивая", – признался журналистам избранник девушки. Летом 2016 года влюбленные поженились, однако лишь сейчас пара намерена устроить пышное торжество по этому случаю.

"У мужа очень много родственников. Они будут лететь из Германии и Испании, а у меня из России. Я думаю, их было бы еще больше, если бы не было виз и перелетов", – рассказала Крузе-Орлинова.

Зашла речь и об именитой родственнице Эмилии – Виктории Лопыревой. "Я не жду от нее приглашения на свадьбу с Басковым, и ее звать тоже не вижу смысла. Она мне показала тогда, как относится. Мне она больше не интересна", – цитирует сводную сестру модели сайт "Комсомольская правда".

Публикация от Ambassador Of FIFA WC 2018����⚽️ (@lopyrevavika) Янв 28, 2018 в 4:54 PST

Напомним, несколько лет назад Виктория Лопырева попала в скандал. Тогда ее сводной сестре, 18-летней Эмилии Крузе-Орлиновой, диагностировали рак четвертой степени. Девушке удалось победить болезнь. Однако в этом ей помогла вовсе не сестра, а совершенно посторонние люди.

Очень многих удивил тот факт, что Лопырева, которая отдыхает на шикарных курортах и в окружении которой много богатых и знаменитых людей, осталась в стороне от проблем родственницы. Но модель высказалась в свою защиту.

"Иногда молчание окружающими воспринимается так, будто тебе нечего сказать, а на самом деле бывает просто очень стыдно за людей... Ну что же..." – начала свой рассказ Виктория на своей странице в Instagram. Знаменитость поведала о разводе родителей и о том, как отец создал другую семью, которую она периодически навещала с подарками.

"Я тянулась к отцу, но находиться в его доме долго было не очень приятно – там всегда было грязно и шумно, пообщаться у нас не получалось. Говорю не в осуждение, просто это запомнилось", – рассказала Лопырева. По словам модели, ей всю жизнь не хватало отца, но когда она попросила его поговорить с ней, тот якобы пообещал ответить на все ее вопросы в письменном виде по электронной почте. Виктория не смогла этого перенести и перестала с ним общаться.

Публикация от Ambassador Of FIFA WC 2018����⚽️ (@lopyrevavika) Фев 3, 2018 в 5:26 PST

Все было тихо до тех пор, пока не появилось интервью Эмилии Крузе-Орлиновой. "Прошло много лет, и два дня назад я увидела интервью своей сводной сестры, рассказавшей о своей болезни, и ее упреки в мой адрес. Я позвонила отцу, чтобы услышать, что это какое-то недоразумение. Лучше бы я этого не делала. Я положила трубку телефона и поняла, что я только что потеряла отца во второй раз. В последний...😢😢😢 Как с этим жить?V #больно", – завершила рассказ расстроенная Виктория.