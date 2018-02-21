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Шоу-бизнес

Звезда сельской дискотеки стала послом: метаморфозы Вики Лопыревой

Виктория Лопырева. Фото: GLOBAL LOOK press/Anatoly Lomokhov
Стилист Руслан Громов проанализировал изменения во внешности Виктории Лопыревой. По мнению профессионала, гламурная блондинка серьезно поработала над собой с помощью пластических хирургов и модных экспертов.
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"Лопырева, конечно, очень изменилась. Видно, что над образом модели работали лучшие косметологи и хирурги. Это заметно в первую очередь по форме носа. Раньше он был немного шире и с небольшой горбинкой. Невооруженным глазом видно, что на конкурсе "Мисс Россия" у Лопыревой уже более миниатюрный нос, чем на юношеских фото", – сделал заключение стилист Руслан Громов.

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По мнению специалиста, Виктория поработала и над губами. Эксперт высказал уверенность, что модель прибегла к помощи филлеров. "Изменилась и область скул. Могу предположить, что Виктория прибегла к удалению комков Биша. Безупречная гладкость лба наводит на мысли о систематическом ботоксе", – цитирует стилиста сайт "Комсомольская правда".

Виктория Лопырева и Эвелина Бледанс. Фото: GLOBAL LOOK press/Juliya Khanina

Громов предположил, что Лопырева даже отреставрировала зубы и установила виниры. "Это удовольствие не из дешевых – около миллиона рублей", – оценил улыбку Виктории Руслан.

Виктория Лопырева. Фото: Dni.Ru

Не оставил без внимания специалист и прическу Лопыревой. "Челка упрощала образ модели. На ранних фото на нас смотрит сельская звезда дискотеки. Стилисты потрудились на славу", – заключил эксперт.

Отметим, что Лопырева, судя по снимкам в ее Instagram, большая любительница Photoshop. К такому выводу пришли ее подписчики, от которых систематически достается Виктории за излишнюю ретушь снимков.

Модели, которая, к слову, является послом чемпионата мира по футболу в 2018 году, досталось после того, как она опубликовала фото с мероприятия amfAR, направленного на борьбу со СПИДом.

"Слева девушка Естественно выглядит..или перебор у Вики с фотошопом– лицо шире талии.. (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Где линия талии и линия талия , которая отсвечивает сзади )))))))😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂", "Фотошопили*", "а она ребра для такой талии случаем себе не удаляла?", "Слишком много фейстюна на утяжку талии", "Как приятно смотреть на девушек чья красота естественная 😍 (слева)", "Во все перебор( была такая милая) что стало– увы(", "Зачем так фотошопом убирать себе талию? Понятно же, что она такой быть не может", – высказали свое мнение расстроенные подписчики. 

Автор: Наталья Аряева21 февраля 2018, 16:21
ФОТОРЕПОРТАЖ

Шикарная жизнь счастливой невесты Лопыревой

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