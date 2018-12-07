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Молодящаяся Энистон удивила брутальным нарядом

Дженнифер Энистон. Фото: www.globallookpress.com
Американская актриса Дженнифер Энистон побывала в качестве гостьи на ночном ток-шоу "Джимми Киммел в прямом эфире". Для телеэфира звезда сериала "Друзья" выбрала максимально рок-н-рольный образ. 
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Актриса занимается продвижением музыкальной драмы "Пышка", в которой она исполнила роль бывшей королевы красоты, чья дочь страдает от лишнего веса. В среду она посетила шоу Джимми Киммела, чтобы рассказать о своей новой работе. Беседа прошла в юмористическом ключе. В студию Энистон пришла в черном топе, кожаных штанах, грубых ботинках и темном пальто. 

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Дженнифер Энистон актриса

Звезда сериала "Друзья" рассказала, что сюжет фильма оказался ей очень близок. "У нас с матерью всегда были непростые отношения. Она была моделью и выросла в то время, когда родители меньше поддерживали своих детей, и она сделала все, чтобы воспитать меня точно так же… Этот фильм мне очень знаком. Я чувствовала симпатию к своей героине… Ведь она все делала ради своей дочери", – поделилась актриса.

Любопытно, что бывший супруг Джастин Теру посетил это шоу в минувший вторник. Ранее Энистон рассказала, что провела много времени в кабинете психотерапевта, чтобы пережить тяжелое расставание с актером. "Мне пришлось пройти много сеансов перед тем, как полностью преодолеть душевный кризис", – призналась звезда.

Один из друзей актрисы отметил, что она хотела в первую очередь "позаботиться о себе" после разрыва. "Сейчас Дженнифер чувствует себя хорошо. Она делает то, что хочет, наслаждается жизнью", – отметил он. Энистон верит, что "какой бы ни был путь, в конце все сложится так, как надо".

Автор: Полина Крылова7 декабря 2018, 16:03

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