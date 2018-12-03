Жена обвинила арестованного Мамаева в измене
Алана выложила в Instagram фото девушки. "Мой муж семью променял на девку, из-за которой и начался конфликт с водителем", – подписала пост супруга спортсмена.
Жена футболиста утверждает, что именно разлучница спровоцировала конфликт с водителем Первого канала у гостиницы "Пекин", передает НСН. По словам Мамаевой, новая пассия мужа из Вильнюса.
Правда, через пару часов запись была удалена из микроблога Мамаевой. В интернете сохранились только скриншоты публикации.
Как писали "Дни.ру", Алану Мамаеву возмутила критика в адрес мужа. Кроме того, жена футболиста представила толстовки в поддержку супруга и его коллеги Кокорина.
Напомним, 8 октября полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев и нападающий петербургского "Зенита" Александр Кокорин напали на водителя Первого канала в Москве. Затем спортсмены устроили драку в кафе с главой департамента Минпромторга Денисом Паком и гендиректором НАМИ Сергеем Гайсиным.
Срок содержания под стражей Кокорина и Мамаева заканчивается 8 декабря. Однако следствие просит продлить арест.
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