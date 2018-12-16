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Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 16 декабря 2018 года

Алла Пугачева. Фото: Пресс-служба театра Луна
Когда казалось бы все скандалы улеглись, все слухи успели надоесть, а громкие заявления успели забыться, знаменитости все равно находят, чем в очередной раз удивить своих поклонников. И получается у них с каждым разом все лучше и лучше. Разбираться во всем этом хитросплетении фактов – непростая работа. "Дни.ру" собрали все последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 15 декабря 2018 года.
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Пугачеву отшил молодой любовник

В юные годы Пугачева, как оказалось, столкнулась с отказом от молодого любовника. Примадонна пыталась соблазнить лидера группы "Алиса" Константина Кинчева, однако он отверг ее притязания.

Об этой истории рассказала подруга музыканта. Она заметила, что все это произошло за пару лет до того, как Кинчев встретил свою нынешнюю жену.

Звезда "Дома-2" попала в больницу со страшным диагнозом

Мария Кохно пожаловалась на серьезное перенапряжение, вылившееся в нервное истощение. Звезда "Дома-2" слегла в больницу после того, как упала в обморок.

По словам Марии Кохно, врачи прописали ей постельный режим и посоветовали ей куда-нибудь уехать. Сейчас же она, по собственному признанию, занимается благотворительностью.

Поклонники не узнали Навку без грима

Татьяна Навка полностью погрузилась в подготовку к запуску нового ледового шоу "Аленький цветочек". Судя по всему, рассудили ее фанаты, у фигуристки нет времени даже покраситься.

Пользователи Сети обратили внимание, что без сценического грима и макияжа они попросту не узнали спортсменку. Впрочем, многие уверены, что критики просто придираются, а Татьяна Навка выглядит как всегда великолепно.

Скандал в королевском семействе: Рождество встретят без Меган

С очередным скандалом приближается королевская семья Великобритании к Рождеству. Стало известно, что принц Гарри и Меган Маркл решили нарушить многолетнюю традицию и встречать праздник отдельно от принца Уильяма и его семьи.

Ради того, чтобы не пересекаться с братом и его семьей, принц Гарри заберет Меган Маркл в старый замок королевы. Напомним, ранее ходили слухи о том, что между семьями сложились натянутые отношения.

Путин раскрыл последнее обещание Кобзону

В светскую хронику неожиданно попал президент России Владимир Путин. Российский лидер вспомнил об обещании, которое он давал Иосифу Кобзону перед его смертью.

Владимир Путин рассказал, что пообещал Кобзону сходить с ним в цирк. Президент добавил, что обязательно посетит выступление.

Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 16 декабря 2018 года, читайте в разделе и специальных сюжетах.

16 декабря 2018, 17:47

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