Путин раскрыл последнее обещание Кобзону

Владимир Путин обещал сходить с Иосифом Кобзоном в цирк. О последнем обещании, данном певцу президентом, речь зашла на заседании Совета по культуре и искусству.

Президент России во время заседания в Санкт-Петербурге все время что-то записывал в блокноте. Наблюдавший за Владимиром Путиным директор Большого цирка Эдгард Запашный попросил главу государства внести в записи и пункт о посещении цирка.

"И в 2019 году мы вас ждем в Большом московском цирке на столетие российского циркового искусства", – сказал президенту Запашный. На что Владимир Путин ответил: такая запись в его блокноте уже есть.

Как рассказал глава государства, он обещал известному певцу Иосифу Кобзону сходить с ним в цирк. "К сожалению, его уже нет. Но я ему обещал, что я сделаю это. Посмотрим, когда это будет удобнее, сделаю обязательно", – сказал Владимир Путин.

Об отношениях президента России с Иосифом Кобзоном ранее рассказывал пресс-секретарь главы государства. По словам Дмитрия Пескова, трагические события, наподобие смерти Народного артиста СССР, Владимир Путин воспринимает с большой болью. Что же касается самого Кобзона, то, как отметил Песков, артист использовал любой контакт с президентом, чтобы "ставить какие-то вопросы о помощи людям".

Иосиф Кобзон умер 30 августа на 81-м году жизни после продолжительной болезни. Он был похоронен 2 сентября на Востряковском кладбище Москвы рядом с матерью. На церемонию прощания с артистом пришли свыше 6 тысяч человек, напоминают "Известия".