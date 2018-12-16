Путин раскрыл последнее обещание Кобзону
Президент России во время заседания в Санкт-Петербурге все время что-то записывал в блокноте. Наблюдавший за Владимиром Путиным директор Большого цирка Эдгард Запашный попросил главу государства внести в записи и пункт о посещении цирка.
"И в 2019 году мы вас ждем в Большом московском цирке на столетие российского циркового искусства", – сказал президенту Запашный. На что Владимир Путин ответил: такая запись в его блокноте уже есть.
Как рассказал глава государства, он обещал известному певцу Иосифу Кобзону сходить с ним в цирк. "К сожалению, его уже нет. Но я ему обещал, что я сделаю это. Посмотрим, когда это будет удобнее, сделаю обязательно", – сказал Владимир Путин.
Об отношениях президента России с Иосифом Кобзоном ранее рассказывал пресс-секретарь главы государства. По словам Дмитрия Пескова, трагические события, наподобие смерти Народного артиста СССР, Владимир Путин воспринимает с большой болью. Что же касается самого Кобзона, то, как отметил Песков, артист использовал любой контакт с президентом, чтобы "ставить какие-то вопросы о помощи людям".
Иосиф Кобзон умер 30 августа на 81-м году жизни после продолжительной болезни. Он был похоронен 2 сентября на Востряковском кладбище Москвы рядом с матерью. На церемонию прощания с артистом пришли свыше 6 тысяч человек, напоминают "Известия".
Примадонна вербовала талантливых артистов через свой Театр песни
Российский лидер намерен сдержать слово
Ведущий не понимает, как певец стал героем
Артист подумывает об уходе из профессии